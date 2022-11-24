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抗癌正妹候選人哭了...文宣全遭對手抽走　監視器抓到「她幹的」

▲▼競選文宣全遭對手抽走！罹癌正妹候選人張雨柔哭了...為何抹煞別人努力。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲競選文宣全遭對手抽走，罹癌正妹候選人張雨柔哭了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2年前曾罹患卵巢癌的時代力量高雄大寮林園區市議員參選人張雨柔，23日在臉書粉絲專頁上控訴，跑行程時驚見才剛放入選民信箱的廣告文宣，事後全被對手候選人團隊抽走，一度委屈落淚，坦言心情很無助。她今（24）日前往高雄地檢署按鈴申告，希望遏止選舉敗壞風氣。

張雨柔指出，昨天早上志工幫忙她發放口罩文宣完畢後，途中因遺忘手機折返找尋時赫然發現，才發放的口罩文宣竟然已不見蹤影。透過服務處深入了解後，也有其他住家發生同樣情形。她昨日在敘述過程中，一度哽咽落淚，坦言現在心情很無助，因為素人參選已經很辛苦，為什麼因為要勝選，所以選擇這麼惡劣手段，要抹煞別人努力。

事後她調閱監視器觀察到，一位不知名女性戴著黑色手套，把該區某候選人的廣告宣傳單插入住戶信箱，將自己的口罩文宣抽走，也同樣以俐落熟練的手法使用在其他住戶，經比對後發現皆是同一人所為。

▲▼抗癌正妹候選人哭了...文宣全遭對手抽走　監視器抓到「她幹的」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲張雨柔口罩文宣全遭對手抽走，監視器抓到「她幹的」。（圖／記者賴文萱翻攝）

張雨柔說，她雖然僅是候選人身份，但自參選以來，已陸續處理許多弱勢陳情案，甚至替74期伍厝自辦重劃案向市府爭取弱勢權益，捍衛居住正義。素人參選沒資源就靠自己雙腳努力，每發放一份文宣就是增加與民眾認識的橋樑，也很珍惜這些難能可貴的機會。

▲▼抗癌正妹候選人張雨柔哭了...口罩文宣全遭對手抽走。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲時代力量高雄黨主委林于凱，陪同張雨柔至高雄地檢署按鈴申告，大岡山市議員候選人黃思學、左楠區市議員候選人鄭侑青、鳳山區候選人顧崇德共同到場力挺。（圖／記者賴文萱翻攝）

張雨柔指控，究竟是誰有系統、有計劃性的要讓她消失？真的這麼怕她為民發聲嗎？她認為，每個候選人在選戰內都有公平競爭的權益，此舉無疑是在惡意壟斷候選人的基本權益，破壞素人參選的曝光率。

今天她前往地檢署按鈴申告，希望自己的挺身捍衛能遏止選舉歪風，產生警示作用，不要再有下一位受害候選人，落實台灣民主根基，還給大家一個健康選舉。

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

▲高雄議員候選人張雨柔外型甜美亮麗，但2年前罹癌變光頭，「撿回一條命」後決心參政。（圖／張雨柔提供）

事實上，身高166公分、體重45公斤的張雨柔，外型搶眼亮麗，但曾在2020年時，被檢查出來竟罹患卵巢癌。回憶那段治療階段，她曾說，那是自己人生最低潮的時候，因為開刀切除了她的右側卵巢、輸卵管、淋巴與盲腸，還歷經7次化療，承受著全身性骨髓疼痛、疲倦。

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

▲▼張雨柔罹癌，歷經7次化療掉髮變光頭，陷入人生最低潮。（圖／張雨柔提供）

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

而原本愛漂亮的她，在化療第一周時開始掉髮，後來真的受不了頭髮像鬼剃頭一般，就決定請家人直接幫她理成平頭，最後直到變成了光頭，所幸後續抗癌成功。她認為，「自己的命是撿回來的，現在康復了，但不知道未來會發生什麼事，所以才希望可以用自己的力量，介入政治去改善問題，多為社會盡一點心力。」

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

▲▼身為大寮林園在地人，張雨柔「撿回一條命」後決心參政，希望幫助地方。（圖／張雨柔提供）

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

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