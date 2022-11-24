選前之夜拚了！蔣萬安登「史上最大舞台」媲美春晚　估湧2.5萬人

▲國民黨選前之夜大公開！蔣萬安打造史上「最長」舞台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安明（25）日將舉辦「蔣萬安奮戰勝選之夜」造勢晚會，國民黨文傳會主委洪孟楷今天表示，已特別打造可能是「選舉史上最大、最長的舞台」，媲美春晚，展現國民黨的團結氣勢。而黨中央也預估至少會有2.5萬名支持者參加這場選前之夜，屆時盛況可期，希望在最後一刻，能催出更多選票。

國民黨文傳會今（24）日召開「全台選前之夜、國民黨全力為你拚好日子」記者會，洪孟楷指出，蔣萬安將於明晚7點在台北市信義區基隆路1段52號台泥停車場，舉辦「蔣萬安奮戰勝選之夜」造勢晚會。他並透露，已特別打造可能是「選舉史上最大、最長的舞台」，展現國民黨的氣勢，並由中視、TVBS轉播。

另據黨務人士透露，包括蔣萬安各大後援會以及「韓家軍」等團體，目前已有至少2.5萬名支持者會參加這場選前之夜，此數字尚未加計自發前來的支持者，以及晚間8時之後陸續率隊前來會合的松山區黨籍里長們。

晚會過程中，黨主席朱立倫、副主席連勝文、前總統馬英九等大咖將蒞臨站台。朱立倫早先也透露，會邀請六都候選人視訊同框合體，營造藍軍大團結氣勢。而蔣萬安本人預計將在晚間9時許壓軸登場，屆時盛況可期。

對於周邊民眾擔心人潮龐大會造成交通堵塞，黨務人士表示，已向大都會客運、首都客運租用200輛公車，協助疏運。此外，受到鋒面南下影響，黨務人士估計選前之夜可能會有風雨，為此已準備許多雨衣、帽子，但因黨務經費拮据，加上人潮眾多難以估計，唯恐數量不足，請支持者們最好自備雨具。國民黨文傳會副發言人楊智伃今天也呼籲，「不管天氣如何，我們風雨無阻！我們珍惜、我們發揮，我們的民主自由！」