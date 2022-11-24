　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選戰攸關荷包！產業界喊盼政局穩定　「中央地方同政黨更有效率」

▲▼臺灣中小企業銀行董事長黃博怡（左）代表聯貸銀行，與慈陽科技工業股份有限公司董事長蔡圖晉（右）簽約。（圖／台企銀提供）

▲慈陽科技工業股份有限公司董事長蔡圖晉。（資料照／台企銀提供）

記者陶本和／台北報導

九合一選戰倒數48小時，姑且不論藍綠白勝敗，單從經濟層面來看，產業界人士喊出「政局穩定」的期望，認為這樣經濟才能夠穩定，而台灣螺絲公會理事長蔡圖晉直言，「中央、地方是同政黨，才更有效率」；台經院院長張建一則說，總統任期到2024，政策大方向不變下，民主大國都在看，如果結果有利執政黨，當然方向會是持續性的。

台積電創辦人張忠謀近日在總統府舉行記者會，被問及半導體「去台化」的討論時直言，「嫉妒台灣的人非常，羨慕的人非常多」；而在此同時，不僅台積電先進製程留在台灣，也拓展世界市場，透露先進的3奈米製程未來也將前往美國；特別的是，重量級半導體外商艾司摩爾、英特格、默克等，也都陸續加碼投資台灣。

至於不到48小時後將進行的地方選戰，兼任民進黨主席的總統蔡英文也已將本次地方選戰，拉高到國家層級。她向人民喊話表示，世界都在關注台灣，這次不只是一次地方選舉，也會決定台灣要向世界傳遞什麼樣的訊息。她說，剩下的總統任期，要把台灣顧好，需要借用支持者們的力量，支持民進黨的候選人，讓她更有力量，帶領台灣在國際上站穩腳步。

從經濟產業面來看本次選戰，台經院院長張建一接受媒體訪問時說，這任總統任期到2024年，所以基本上政策大方向不會改變，世界民主大國都在看，如果結果有利（指執政黨），當然方向是持續性的；而台灣螺絲公會理事長蔡圖晉也關心「政局穩定」，認為這樣經濟才能穩定，他更直言，中央和地方要同個政黨，政府才會更有效率。

▲台經院公佈6月營業氣候測驗點，圖為台經院院長張建一。（圖／翻攝自台經院提供）

▲台經院院長張建一。（圖／翻攝自台經院提供）

►在家吃到「祖傳密製紅燒牛肉麵」！6分鐘上桌太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／大S千萬床遭疑狸貓換太子！　經紀人還原真相
「台版N號房」出事了！版主抓外流　抓到女友約砲偷吃
高虹安音檔曝光！　對受害女助理稱：主任有教化可能
鐵板燒師傅「噴火秀」出事！　5歲童半臉燒黑
正妹網紅「半裸被捉姦」畫面瘋傳！　IG發聲
租屋妹「1人住電費破萬」！　室友回來住變1000多
2022九合一大選，市民抽考！政見選前測，台北市長篇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「民進黨輸不代表台灣輸」！　國民黨團：下架綠才能給世界正確訊息

被謠傳「穩當選」台中市議員陷苦戰　急發5萬份搶救文宣

狹路相逢！黃珊珊、陳時中掃街車隊強碰　雙方禮貌揮手致意

選戰攸關荷包！產業界喊盼政局穩定　「中央地方同政黨更有效率」

湖口生命園區引爭議　新竹縣議員候選人PO不自殺聲明：我反對

民進黨立委轟薛瑞元：安靜！　他跟著罵「想害死陳時中」

李雨蓁接「辣個男人」暖心電話　支持者送運彩：盼如日本隊逆轉勝

高虹安談話音檔曝光！　對性平受害助理稱：辦公室主任有教化可能

倒數48小時！蔣萬安、陳時中、黃珊珊纏鬥到最後一刻　決戰策略曝光　　　　

人民最大咖！張麗善縣長古坑徒步拜票

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

「民進黨輸不代表台灣輸」！　國民黨團：下架綠才能給世界正確訊息

被謠傳「穩當選」台中市議員陷苦戰　急發5萬份搶救文宣

狹路相逢！黃珊珊、陳時中掃街車隊強碰　雙方禮貌揮手致意

選戰攸關荷包！產業界喊盼政局穩定　「中央地方同政黨更有效率」

湖口生命園區引爭議　新竹縣議員候選人PO不自殺聲明：我反對

民進黨立委轟薛瑞元：安靜！　他跟著罵「想害死陳時中」

李雨蓁接「辣個男人」暖心電話　支持者送運彩：盼如日本隊逆轉勝

高虹安談話音檔曝光！　對性平受害助理稱：辦公室主任有教化可能

倒數48小時！蔣萬安、陳時中、黃珊珊纏鬥到最後一刻　決戰策略曝光　　　　

人民最大咖！張麗善縣長古坑徒步拜票

喜獲戰利品阿金急著回家開箱　「找不到車」氣噗噗邊跑邊碎念

威金斯不養生狂轟31分　勇士主場17分大破快艇

英國調查微軟收購動視暴雪案　意外揭露SONY打算2027年推出PS6

蟲蟲危機！全球男性精子質量大降5成　醫疾呼：啟動護蛋行動

「民進黨輸不代表台灣輸」！　國民黨團：下架綠才能給世界正確訊息

被謠傳「穩當選」台中市議員陷苦戰　急發5萬份搶救文宣

先探／台版晶片法　新神山產業供應鏈成型

大S千萬床遭疑狸貓換太子！　經紀人澄清還原事情真相

比大S更狠！　黛安娜分手查爾斯「放火燒了」王宮御用床墊

還在想要帶毛寶貝去哪放鬆嗎「2萬坪寵物友善樂園」親子毛孩一起同樂！

我們懷念你！小菲床墊881　拆解→運送「直擊最後一路」

政治熱門新聞

田慎節猛攻南投性侵案　網友聽完淚目

嘉義爆乳候選人田慎節「2原因」被讚有料

許淑華「服務在地20年」盼南投鄉親踴躍投票

林佳龍舉「健康幼稚園」比恩恩案　鄉民傻眼

柯文哲1原因深夜自曝：我非常焦慮

高虹安談話音檔曝光！　對性平受害助理稱：辦公室主任有教化可能

重提30年前幼稚園火燒車挨轟　林佳龍臉書談「良心」

又有音檔！　高虹安辦公室女主管施壓：「老闆」有鴻海300位法務支援

陳水扁車掃被檢舉　陳致中嗆聲：我們今天下午繼續掃

陳水扁陪陳致中車掃　下車喊不累「怎麼這麼快結束？」

民眾黨高雄市長選戰支持誰？柯媽發聲

王世堅對黃珊珊大喊「我虧欠妳」！　網眼眶濕了

新北女比2支持侯友宜　旁邊是林佳龍競選廣告

綠營選情比想像嚴峻　王浩宇：快回家投票

更多熱門

相關新聞

狹路相逢！黃珊珊、陳時中掃街車隊強碰　雙方禮貌揮手致意

狹路相逢！黃珊珊、陳時中掃街車隊強碰　雙方禮貌揮手致意

九合一選舉進入最後階段，本周末就將迎來關鍵的投票日。台北市長選舉目前仍是「三腳督」的僵持狀態，蔣萬安、陳時中、黃珊珊3人把握時間進行全市大車掃；24日下午，陳時中、黃珊珊車隊在和平東路一段處「短兵相接」，兩方人馬短短約10秒鐘隔著對向車道擦身而過，陳時中與陳建仁、黃珊珊與柯文哲禮貌性揮手致意。

每票1千！雲林縣議員候選人樁腳20萬交保

每票1千！雲林縣議員候選人樁腳20萬交保

議員候選人PO不自殺聲明　反對湖口生命園區

議員候選人PO不自殺聲明　反對湖口生命園區

民進黨立委轟薛瑞元「安靜」！

民進黨立委轟薛瑞元「安靜」！

李雨蓁接邁邁打氣電話　支持者送運彩

李雨蓁接邁邁打氣電話　支持者送運彩

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長2022桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

「一代廟會傳奇」隕落　重機後載15歲少年雙亡

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

田慎節猛攻南投性侵案　網友聽完淚目

Toyz大麻案宣判未出席　法官判刑4年2月

小S「公開5mins影片」曝真實心聲！

王菲爆情變謝霆鋒！　被拍到「摀嘴痛哭走出大樓」

行政院發錢了！妹子一早爽爆「帳戶驚收6000元」

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

汪小菲會氣死！床墊銷毀「品牌回應了」

張蘭聲明露餡！大S握汪小菲不利數據

德國爆冷輸！超跑帥哥砸15萬重押日本贏　估爽賺330萬

起床「勃起又想尿尿」尬爆！醫激推4招：想怎噴就怎噴

正妹網紅「半裸被捉姦」畫面瘋傳！ IG回應反擊男方

遭陸媒瞎指「小S出軌對象」！抱抱照被翻出

更多

最夯影音

更多
黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄
被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面