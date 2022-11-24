選戰攸關荷包！產業界喊盼政局穩定　「中央地方同政黨更有效率」

▲慈陽科技工業股份有限公司董事長蔡圖晉。（資料照／台企銀提供）



記者陶本和／台北報導

九合一選戰倒數48小時，姑且不論藍綠白勝敗，單從經濟層面來看，產業界人士喊出「政局穩定」的期望，認為這樣經濟才能夠穩定，而台灣螺絲公會理事長蔡圖晉直言，「中央、地方是同政黨，才更有效率」；台經院院長張建一則說，總統任期到2024，政策大方向不變下，民主大國都在看，如果結果有利執政黨，當然方向會是持續性的。

台積電創辦人張忠謀近日在總統府舉行記者會，被問及半導體「去台化」的討論時直言，「嫉妒台灣的人非常，羨慕的人非常多」；而在此同時，不僅台積電先進製程留在台灣，也拓展世界市場，透露先進的3奈米製程未來也將前往美國；特別的是，重量級半導體外商艾司摩爾、英特格、默克等，也都陸續加碼投資台灣。

至於不到48小時後將進行的地方選戰，兼任民進黨主席的總統蔡英文也已將本次地方選戰，拉高到國家層級。她向人民喊話表示，世界都在關注台灣，這次不只是一次地方選舉，也會決定台灣要向世界傳遞什麼樣的訊息。她說，剩下的總統任期，要把台灣顧好，需要借用支持者們的力量，支持民進黨的候選人，讓她更有力量，帶領台灣在國際上站穩腳步。

從經濟產業面來看本次選戰，台經院院長張建一接受媒體訪問時說，這任總統任期到2024年，所以基本上政策大方向不會改變，世界民主大國都在看，如果結果有利（指執政黨），當然方向是持續性的；而台灣螺絲公會理事長蔡圖晉也關心「政局穩定」，認為這樣經濟才能穩定，他更直言，中央和地方要同個政黨，政府才會更有效率。

▲台經院院長張建一。（圖／翻攝自台經院提供）