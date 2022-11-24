蔣萬安車掃「新都心」！支持者畫「6」支持　車行老闆嗨衝路邊　

▲蔣萬安車掃，支持者揮手致意。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市長選戰打得火熱，國民黨候選人蔣萬安表示，自己將把握最後與市民朋友接觸到的機會，盡量握到每一雙手。稍早蔣萬安前往內湖南港區進行車隊掃街，該區下著細雨，但仍有不少民眾前來揮手致意，有修車行老闆看到車隊經過，放下手邊工作雙手高舉「6」，還有民眾自製大大的「6」在馬路上揮舞。

蔣萬安今（24）日上午才剛車隊掃街完大安文山區，下午民進黨及無黨籍候選人陳時中、黃珊珊馬上跟進，而黃珊珊上午掃完內湖南港區，蔣萬安稍早也前往港湖，較勁意味十足。

蔣萬安上午受訪表示，港湖是未來台北20年發展最快速的一個「新都心」，在分區掃街排在最壓軸的區域，也希望港湖區的朋友，看到他時可以給予正面的鼓勵、打招呼、比一個6，相約11月26日一起去投票。

蔣萬安車掃都是以母雞帶小雞的模式進行，車隊中除了蔣萬安本身的車子外，前後也都會有團隊成員隨行，而最後則會跟著每區的市議員候選人隨隊進行掃街。港湖區下午下著雨，但支持者聽到車隊要經過，也會馬上走到路邊揮手、比6，也有些對向車道的民眾特別搖下車窗致意。

蔣萬安上午受訪時也呼籲民眾明日選前之夜活動一同參與，他表示，選前之夜最重要的是希望告別過去的陰霾，迎向光明的未來的起點，希望所有市民朋友一起呼朋引伴，帶親朋好友來參與、共襄盛舉，有民眾的參與，這場活動才會非常的圓滿，也希望大家能夠一起參加選前之夜，讓更多的朋友來相約，隔天11月26日一起去投票。