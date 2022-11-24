每票1千涉賄　雲林縣議員候選人樁腳20萬交保

▲斗南鎮傳出首起縣議員樁腳涉嫌買票，受賄選民並自動繳回現金不法所得2000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議員第2選區參選12人應選6席，競爭相當激烈，驚傳候選人樁腳涉嫌買票，雲林地檢署指揮檢調偵辦，23日通知斗南鎮簡姓候選人之樁腳蔡姓男子及選民共10人到案說明，經檢察官訊問後，認蔡姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付賄賂罪嫌重大，諭令20萬元具保候傳。

雲林地檢署調查，斗南簡姓縣議員候選人之蔡姓樁腳（62歲）以每票1000元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持簡姓候選人，因而涉犯投票行賄罪。經警方多日蒐證，為進一步查悉相關事證，於昨日陸續通知樁腳、選民到案說明及接受檢察官訊問，受賄選民並自動繳回現金不法所得2000元。

雲林地檢署說明，此案於釐清賄選案情後，蔡姓樁腳以20萬元具保候傳。

▲斗南鎮傳出首起縣議員樁腳涉嫌買票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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