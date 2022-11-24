「民進黨輸不代表台灣輸」　國民黨團：下架綠才能給世界正確訊息

▲立法院國民黨團今日召開「如果民進黨選『贏』 國際社會對台灣的看法就會改變」記者會，首席副書記長謝衣鳯主持、總召曾銘宗、立委費鴻泰出席。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一倒數48小時，總統蔡英文日前以「給世界一個正確的訊息」，希望支持者出來投票。國民黨團今（24）日召開記者會，痛批民進黨濫權徇私、享盡資源，民進黨輸，不代表台灣輸；反之，如果民進黨贏，國際社會反而會以為民進黨執政所幹的爛事「都是對的」。

總召曾銘宗首先定調，11月26日選舉是對蔡英文6年執政的期中考。他接著回顧過去6年，蔡政府消費者物價指數年增率0.94%，每人每月總薪資平均每年僅增加1,087元；110年受雇者每月主要工作經常性收入，未滿3萬元者高達27%，月薪不到4萬元有62%，如果扣掉通貨膨脹，薪資呈現負成長，連帶使得痛苦指數創下近20年來新高。

曾銘宗續指，蔡政府執政6年來，一是關掉中天電視台，二是指定鏡電視執照，甚至一度還想把中性客觀的TVBS新聞台移頻。他強調，國民黨團贊成蔡英文總統稱「年底選舉結果，決定世界怎看台灣選舉」，但他認為，台灣人最終的選擇，會是用手上神聖的選票，教訓囂張、霸道、傲慢的民進黨，下架民進黨。

首席副書記長謝衣鳯指出，民進黨的中選會沒有辦法讓確診者投票；如果民進黨贏，國際社會會認為「剝奪公民投票權是對的」。她也批評，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在未擔任立委時，到中國大陸大賺人民幣；民進黨台北市長候選人陳時中也曾以北醫董事身分，到大陸寧波跟共產黨交流；因此如果民進黨贏，國際社會會認為「賺人民幣只有綠色是對的」。

謝衣鳯續指，新竹市12億蓋出的棒球場，造成職業選手受傷；桃園八德羽球館剛改建完成不到一個月，一場震央不在桃園的地震，卻造成羽球館天花板輕鋼架全數崩塌；如果民進黨贏，國際社會會認為「豆腐渣工程是對的」。她因此直言，「民進黨輸，不代表台灣輸」，若讓民進黨輸，反而可以讓全世界看到，台灣引以自豪的民主制度可以下架不適任的民進黨。

藍委費鴻泰接續抨擊，疾管署透過完全黑箱作業的專家會議護航高端疫苗；內政部長徐國勇和趙介佑在一起，警大校長陳檡文也進到黑道經營的招待所，蔡英文總統更聘用有黑道背景的人做國策顧問；資策會立案調查民眾黨立委高虹安，農委會也立案調查國民黨桃園市長候選人張善政；周玉蔻4年拿政府標案870萬元，蔡政府輕率核發快篩試劑EUA；親綠粉專造謠國民黨，陳時中不敢譴責出征竹中、竹女的網軍，國安局長陳明通到現在還講不清楚論文門，昨日又遭爆料收到非常怪異、不符程序的捐款。

費鴻泰痛批，假如民進黨贏，國際社會會認為「疫苗打假球是對的」、「黑白不分、無間道是對的」、「國家機器涉入選舉是對的」、「政府標案不規避是對的」、「1450網軍治國是對的」；民進黨幹了這麼多爛事，如果還會贏，國際社會更會認為「民進黨幹的爛事都是對的」！