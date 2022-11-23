機車考照明年變難！場考增「無號誌停讓」路口　危險感知題要算分

▲未來機車考照難度將增加，場考將新增非號誌路口停讓考驗項目。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

機車考照難度增，今年1月到8月機車死亡人數高達1298人，佔所有交通事故死亡6成5，公路總局除規劃駕訓增實際道路體驗、未來機車考照納「實際道路路考」外，明年將調整「場內路考」和筆試項目，增加無紅綠燈「停、讓」路口和考驗比重，另危險感知測驗也擬納入強制考照項目，24萬人受影響。

機車肇事和死亡居高不下，公路總局除已規劃試辦駕訓班增加實際道路訓練體驗外，未來也評估強制增加實際道路路考，此外，公路總局也已著手評估場內路考、筆試等考照項目調整，其中場內路考將評估增加無紅綠燈的路口，考生是否有停等和禮讓等動作將列扣分項目，目前全台共有108個機車考場，其中36個為監理所站、72個為駕訓班。

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公路總局副局長張舜清表示，機車考照的術科場內路考設計未來希望更貼近實際道路使用、機車違規肇事型態，因此場內路考設計上將會調整，未來將增加非號誌路口等考試項目強化，凸顯停、讓觀念，用路人看到「停」、「讓」標誌字體和牌面，要有停、讓等駕駛動作才能過關，調整方式目前已經在研議中，預計明年上路。

▲公路總局副局長張舜清。（圖／記者李姿慧攝）

張舜清說明，現在場內路考已經有非號誌路口概念，但大家考驗過程沒有特別注意，未來將調整把它凸顯出來，實際道路上屬非號誌路口會碰到的情境、該有的停等動作和注意安全、要等沒車再開、支道線禮讓幹道線等，術科考驗過程未來都將會凸顯出來。

除場考要增加非號誌路口項目和情境外，筆試也將有調整，張舜清指出，目前筆試題庫約有1千多題，考試會抽取其中50題筆試，未來希望在筆試50題題目中增加非號誌路口相關題目的比重，一定會出到這類型題目。

另外目前報考機車考照前需先進行危險感知題目體驗，未納入考照計分，危險感知影片題庫約有95支動畫影片，操作3題後即可報名考機車駕照，是否答對不納入評分，張舜清表示，目前危險感知平台體驗並不是屬於考試項目，目前也已著手研議增加危險感知平台內容和型態外，也在評估有沒有可能未來納入考試項目。

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