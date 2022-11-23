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天冷就愛喝熱湯！？營養師公開冬季飲食撇步及更聰明的營養補充新選擇

▲▼桂格完膳湯品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲營養師公開「聰明喝湯」撇步，冬季來臨暖胃也暖心。（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

台灣的冬季又濕又冷、早晚溫差加大，每到氣溫下降的時候，就會想吃點熱騰騰的火鍋，尤其食補概念盛行，麻油雞、薑母鴨、麻辣鍋⋯⋯等，吃下去馬上暖胃暖心、又能補充體力的料理，總是高朋滿座，營養師陳怡錞提醒，許多人在天氣冷的時候容易吃下熱量比較高的食物，尤其是湯品、甜品等，為了避免僅是攝取「空熱量」，「正確且充足的營養」就是冬季飲食關鍵，現在就聽陳怡錞營養師分享冬季必知的日常飲食撇步，以及更聰明的營養補充新選擇。

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▲台灣冬季濕冷，除了穿暖也要記得吃暖。（圖／記者李毓康攝）

▲寒流來襲，薑母鴨、羊肉爐業者生意強強滾，帶動火鍋類蔬菜銷售量，美味又營養的茼蒿，是消費者吃鍋必點蔬菜之一，需求量大增。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台灣人愛吃麻辣鍋、麻油雞、薑母鴨，也成為冬季飲食隱憂。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳怡錞營養師表示，冬天因為天氣冷，會更容易想吃高熱量的食物以維持體溫，尤其台灣人的飲食習慣喜歡喝熱湯，也容易導致冬季飲食隱憂：「台灣人冬天喜歡吃麻油雞、薑母鴨跟麻辣鍋等，由於是以肉類熬煮，所以動物性油脂會比較高，對身體負擔大，也容易攝取過多飽和脂肪，還有高鈉含量的問題。」加上大多數長輩牙口不好，許多人會以為只要燉一碗湯就是滿滿的精華，喝湯就可以攝取足夠營養。但陳怡錞營養師提醒這其實是迷思：「這樣的湯裡面，可能比較多是肉類溶出來的氨基酸跟油脂，所以只喝湯的話攝取的營養是不足的。」

▲▼桂格完膳,濃湯。（圖／陳怡錞營養師提供）

▲陳怡錞營養師提醒冬季喝湯多注意成分，營養攝取更均衡。（圖／陳怡錞營養師提供）

她也建議冬季想喝點熱熱的東西暖胃暖心，一定要注意看成分，尤其牙口不好或三餐不定的民眾容易有營養攝取不足的狀況，陳怡錞營養師建議，這時候可選擇口味佳的營養補充品，作為日常的營養素補充選擇，「像是桂格完膳營養素推出的濃湯鹹口味系列就很適合在冬季飲用，以濃湯的形式，在冬天熱熱喝更美味。」

▲▼桂格完膳,濃湯。（圖／記者周宸亘攝）

▲桂格完膳營養素濃湯鹹口味系列有鮮甜玉米濃湯、清香蘑菇濃湯、香濃南瓜濃湯等風味選擇，三種都是經典滋味。（圖／記者周宸亘攝）

陳怡錞營養師提醒，選擇湯品或營養補充品時盡可能要有足夠的蛋白質、不飽和脂肪、碳水化合物三個元素，而每人每日建議攝取的蛋白質量為「體重（公斤）Ｘ0.8～1（公克）」，舉例60公斤的人每日建議攝取約48~60公克的蛋白質，且應平均分配到三餐，但長輩因為咀嚼能力較差，經常會有蛋白質攝取不足的問題，「桂格完膳營養素濃湯鹹口味裡，每瓶都有10公克的優質蛋白質，還有30多種營養素提供每日營養補充，並添加可補充能量的MCT中鏈脂肪酸，對於不喜歡傳統甜口味營養品的長輩來說，是很好的選擇。」

▲▼桂格完膳湯品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳怡錞營養師建議，以隔水加熱方式較不容易破壞營養素。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼桂格完膳湯品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲以超微米細化技術製成的濃湯，口感滑順香濃。（圖／記者周宸亘攝）

且不同於一般濃湯是以奶油跟澱粉達到濃稠度，桂格完膳濃湯鹹口味系列不僅添加玉米、南瓜、蘑菇的天然食材，更以超微米細化技術製成濃湯般的滑順口感，鎖住食材鮮甜滋味、也能兼顧營養。更有鮮甜玉米濃湯、清香蘑菇濃湯、香濃南瓜濃湯等三種口味，不同於傳統甜口味的營養品，濃湯的鹹口味增加變化，搭配正餐或是加入燕麥、米飯等都適合，乳糖不耐的人也能安心飲用。

陳怡錞營養師也提醒，桂格完膳濃湯由於富含多樣營養素、不宜加熱太久，以免營養素被破壞，可以選擇短時間微波或是隔水加熱的方式，罐裝形式不僅方便隨時加熱飲用也方便保存，冬天進補美味又營養，餐餐補充就是這麼easy。

加入桂格完膳官方LINE OA，就近藥局立即申請試用：https://sforce.co/3TEBMKs

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