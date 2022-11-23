機車考照先上駕訓班！交部補助1300元　12月起「1年釋4萬名額」

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車考照先上駕訓班！交部補助1300元　12月起「1年釋4萬名額」

▲台南南區新的機車駕訓場完工，灣裡外配們不怕新的機車路考。（圖／蔡淑惠提供）

▲機車駕訓班。（資料圖／蔡淑惠提供）

記者李姿慧／台北報導

今年1月到8月機車死亡1298人，佔所有交通事故死亡6成5，交通部自2019年起每年推出機車考照上駕訓班補助學費，今年已補助2.5萬且額度告罄，公路總局向交通部爭取預算，預計12月1日起至明年11月底新年度加碼補助，名額增加至4萬人，每人駕訓補助1300元。

不少民眾機車考照和訓練都是自行在河濱和空地練車後就上路，根據公路總局統計，108年至110年機車駕駛人資料顯示，未經機車駕訓者共77萬3,306人，違規次數15萬4,745次，違規率20%；發生事故次數8萬7,092次，事故率為11.3%。經駕訓者共2萬8,489人，違規次數2,514次，違規率8.8%；發生事故次數2,089次，事故率為7.3%。

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公路總局分析發現，經駕訓者違規率降低11.2%，違規風險降低56%；事故率降低4%，事故風險降低35%，顯示經過完善之機車駕駛訓練後，駕駛人確能提升交通安全意識，降低事故發生。

▲▼公路總局副局長張舜清。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路總局副局長張舜清。（圖／記者李姿慧攝）

公路總局副局長張舜清表示，根據研究顯示，駕駛人經過駕訓班訓練後，肇事率和違規率都會降低，因此每年推出機車駕訓補助，其中今年2萬名額度已經用完，地方政府也加碼外，公路總局也已跟交通部多爭取預算，目前11月底補助期限已經到期，今年補助2.5萬人。

公路總局也已規劃12月1日起至明年度駕訓補助部分，名額也將加倍，張舜清表示，明年度駕訓補助部分交通部已經加碼，將至少有4萬人，駕訓對違規率和肇事率有效降低，因此希望提高機車訓練課程參加人數比例，比例越高，代表社會接受度越高，未來就可進一步推動機車實際道路路考列入正式考驗項目。

此外，公路總局也已規劃機車駕訓增加實際道路訓練體驗，公總也已著手評估增加民眾參加誘因，不排除駕訓補助額外加碼，目前金額和細節仍在規劃中。

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