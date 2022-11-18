外籍移工購微型電動二輪車　11／30起登記掛牌要有雇主同意書　

▲11/30起微型電動二輪車須掛牌上路，外籍移工購車登記還須檢附雇主同意書。（資料圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

微型電動二輪車11月30日起須掛牌照上路，未掛牌可罰1200到3600元、禁止行駛、移置保管車輛。由於不少移工在台交通依賴微型電動二輪車，11月30日過後移工購車掛牌並登記車輛時將強制檢附雇主同意書，公路總局今也發布公版「外籍移工購車雇主同意書」 。

微型電動二輪車11月30日起新車須掛牌照上路，未掛牌可罰1200到3600元、禁止行駛、移置保管車輛，11月30日前已購買且上路舊車，則將有2年緩衝期，須在113年11月30日前補掛牌，否則113年12月1日起將開罰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另新制也規定年滿14歲才可騎乘，否則也可罰1000到1200元。此外，微型電動二輪車也須投保強制險，若未投保可開罰750元到1500元。

公路總局表示，為確保外籍移工騎乘機車或微型電動二輪車行車安全，並方便雇主後續對外籍移工的生活管理所需，因此11月30日過後，外籍移工購買新的或二手的微型電動二輪車，在登記和申請掛牌時，須強制檢附雇主同意書，在外籍移工離境時，方便雇主協助其處理車輛的相關事宜。

公路總局監理組長魏武盛指出，民國83年起，外籍移工購買機車，已規定要雇主同意並附同意書，11月30日起，外籍移工購買微型電動二輪車也將比照辦理，主要是希望雇主提醒外籍移工注意交通安全、要投保強制險，且不得改裝車輛，離境前要辦理過戶或報廢等手續，要求雇主要有提醒責任，若已經提醒，即便外籍移工未依規定，雇主也不會因此有法律責任。

魏武盛說明，若移工是在11月30日前就已經購買電動微型二輪車，就不須補附「外籍移工購車雇主同意書」，該規定不溯及既往。

▲公路總局今發布公版「外籍移工購車雇主同意書」。（圖／公路總局）

由於過往移工購買機車或微型電動二輪車，雇主同意書沒有統一版本，衍生不同的同意書範本，讓雇主簽署同意書衍生疑慮。

公路總局表示，為解決此類困擾外籍移工購車的問題，將「外籍移工購車雇主同意書」整合成機車與微型電動二輪車的公版雇主同意書，雇主在同意外籍移工購車後，提醒員工遵守各項道路交通安全規定，及投保強制汽車責任險，並於其離境前協助並提醒車輛須繳回車牌辦理繳銷、報廢或過戶等異動登記。

公路總局表示，111年11月30日起微型電動二輪車將納管領牌照，官方網站已建置「微型電動二輪車專區」，提供越南、印尼等6國語言納管領牌照懶人包，可供外籍移工上網查詢辦理領牌資訊。各監理單位一律採用公版同意書外，可在官方網站「檔案下載」區提供下載列印使用。