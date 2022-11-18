　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

移工購微型電動二輪車　11/30起登記掛牌要有雇主同意書　

▲屏東警分局加強取締電動自行車交通違規，確保交通安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲11/30起微型電動二輪車須掛牌上路，外籍移工購車登記還須檢附雇主同意書。（資料圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

微型電動二輪車11月30日起須掛牌照上路，未掛牌可罰1200到3600元、禁止行駛、移置保管車輛。由於不少移工在台交通依賴微型電動二輪車，11月30日過後移工購車掛牌並登記車輛時將強制檢附雇主同意書，公路總局今也發布公版「外籍移工購車雇主同意書」 。

微型電動二輪車11月30日起新車須掛牌照上路，未掛牌可罰1200到3600元、禁止行駛、移置保管車輛，11月30日前已購買且上路舊車，則將有2年緩衝期，須在113年11月30日前補掛牌，否則113年12月1日起將開罰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另新制也規定年滿14歲才可騎乘，否則也可罰1000到1200元。此外，微型電動二輪車也須投保強制險，若未投保可開罰750元到1500元。

公路總局表示，為確保外籍移工騎乘機車或微型電動二輪車行車安全，並方便雇主後續對外籍移工的生活管理所需，因此11月30日過後，外籍移工購買新的或二手的微型電動二輪車，在登記和申請掛牌時，須強制檢附雇主同意書，在外籍移工離境時，方便雇主協助其處理車輛的相關事宜。

公路總局監理組長魏武盛指出，民國83年起，外籍移工購買機車，已規定要雇主同意並附同意書，11月30日起，外籍移工購買微型電動二輪車也將比照辦理，主要是希望雇主提醒外籍移工注意交通安全、要投保強制險，且不得改裝車輛，離境前要辦理過戶或報廢等手續，要求雇主要有提醒責任，若已經提醒，即便外籍移工未依規定，雇主也不會因此有法律責任。

魏武盛說明，若移工是在11月30日前就已經購買電動微型二輪車，就不須補附「外籍移工購車雇主同意書」，該規定不溯及既往。

▲▼公路總局今發布公版「外籍移工購車雇主同意書」。（圖／公路總局）

▲公路總局今發布公版「外籍移工購車雇主同意書」。（圖／公路總局）

由於過往移工購買機車或微型電動二輪車，雇主同意書沒有統一版本，衍生不同的同意書範本，讓雇主簽署同意書衍生疑慮。

公路總局表示，為解決此類困擾外籍移工購車的問題，將「外籍移工購車雇主同意書」整合成機車與微型電動二輪車的公版雇主同意書，雇主在同意外籍移工購車後，提醒員工遵守各項道路交通安全規定，及投保強制汽車責任險，並於其離境前協助並提醒車輛須繳回車牌辦理繳銷、報廢或過戶等異動登記。

公路總局表示，111年11月30日起微型電動二輪車將納管領牌照，官方網站已建置「微型電動二輪車專區」，提供越南、印尼等6國語言納管領牌照懶人包，可供外籍移工上網查詢辦理領牌資訊。各監理單位一律採用公版同意書外，可在官方網站「檔案下載」區提供下載列印使用。

►「100%天然水鳥羽毛絨」雙人被激殺1.6折！花899元讓冬天暖呼呼

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
獨／知情人士爆《全明星》內幕　林玉書常缺席「找各種理由請假」
高虹安二度被跟車！　急奔新竹市刑大報案
LIVE／私密片外流！吳佩芸痛哭曝內容　王世堅「靈魂自由說」
《麻辣》女星結婚6年「3度提離婚」大哭！　痛訴內幕：真的不行
超商連3天「28元大杯拿鐵」　可寄杯、冷熱互換
吳佩芸穿內衣「玩樂私密片」瘋傳　只有他持有卻外流
快訊／團團癲癇又發作！　「躺地翻滾」畫面曝
《全明星4》黃隊成員不忍了！　鬆口郭泓志私下真面目

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曖昧3個月！學長「放1類型音樂」妹子冷感急逃：我真的不行

爺孫沒閒錢買美祿！新竹妹「史上最暖問卷調查」　感動大票人

打氣旺！BA.5次世代疫苗今開打　長庚1600名額全約滿

妹子滑IG「狂跳新表情」爆反感　留言區炸樓：看到超不爽

回訊息慢＝對方不愛我？她列4建議「別糾結」　網卻喊重點在這行徑

未來一周天氣三變化！「這3天雨彈襲全台」　選舉日天氣曝

爆氣怒吼！還原王世堅記者會「7大金句」　鄉民喊封神了

外籍移工購微型電動二輪車　11／30起登記掛牌要有雇主同意書　

廖老大飲料店「芭比Q了」　店主消失半個月神展開！

快訊／各類新冠疫苗保護效益分析報告今公布！指揮中心14:00說明

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

萌弟掌鏡幫錄爸媽跳舞　反被拍下尷尬微笑表情

習近平不滿會談內容外洩　指責加國總理：不合適啊

曖昧3個月！學長「放1類型音樂」妹子冷感急逃：我真的不行

爺孫沒閒錢買美祿！新竹妹「史上最暖問卷調查」　感動大票人

打氣旺！BA.5次世代疫苗今開打　長庚1600名額全約滿

妹子滑IG「狂跳新表情」爆反感　留言區炸樓：看到超不爽

回訊息慢＝對方不愛我？她列4建議「別糾結」　網卻喊重點在這行徑

未來一周天氣三變化！「這3天雨彈襲全台」　選舉日天氣曝

爆氣怒吼！還原王世堅記者會「7大金句」　鄉民喊封神了

外籍移工購微型電動二輪車　11／30起登記掛牌要有雇主同意書　

廖老大飲料店「芭比Q了」　店主消失半個月神展開！

快訊／各類新冠疫苗保護效益分析報告今公布！指揮中心14:00說明

男騎車購物迷路　街頭空繞3小時...警查車牌助返家

藍寶堅尼「最後一輛大牛」交車　拍賣價近5千萬、純燃油V12告終

母手臂枕4月嬰睡彈簧床　16hrs後他悶死在懷中…過失致死判刑

投票日越近　選民也要更小心！

亮・珠寶／鑽石小花百搭　De Beers蓮花圖騰項鍊變出多種戴法

團團突發癲癇後肢無力　柯文哲發文祝福：為醫療團隊加油

張忠謀和布林肯坐一起！APEC晚宴照片曝光　2人密切交談

曖昧3個月！學長「放1類型音樂」妹子冷感急逃：我真的不行

1票500元行賄！南投縣議員候選人+樁腳遭收押禁見

團團4次癲癇甦醒「今早進食了」　後肢使不上力休息時間拉長

生活熱門新聞

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

叻沙不唸ㄌㄜˋ？他糾正國小童反被打臉

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

下波變天時間點出爐　全台轉濕涼

長輩確診還上門　她怒噴一串髒話

好市多1物特價「阿姨打5通電話團購」！妹子也買了

他見小學生穿搭驚呆！家長曝「兒童界愛馬仕」

486先生要開吉了「求償破百萬」　勸2類人快道歉

台灣哪裡最無聊？網點名「3縣市」

男友拿出「跳蛋」嗨爆！她事後傻了：前任用過

12星座「水星、金星入射手」！一周運勢曝光

「4生肖」11月下旬「愛情+財運」大爆發

打開LINE！奶茶只要1塊錢　限量搶爆

曾格爾公開道歉了！612字全文未提她

更多熱門

相關新聞

未保強制險擴大舉發！11/30起交通違規併同開單　肇事重罰噴3.2萬

未保強制險擴大舉發！11/30起交通違規併同開單　肇事重罰噴3.2萬

過往未保汽車強制險僅能攔查取締，交通部預告修正「違反強制汽車責任保險事件統一裁罰基準表」，未來將擴大舉發，開單將不限攔查，汽機車駕駛人只要超速或違停等交通違規被取締，可同步查是否投保強制險，一旦未投保將一併開罰，另未投保還肇事將加重罰款，最高將噴3.2萬元，相關新制11月30日起上路。

與天搏鬥搶路！北橫公路拚10月底全線通車　中橫最晚11/7搶通

與天搏鬥搶路！北橫公路拚10月底全線通車　中橫最晚11/7搶通

北橫公路柔腸寸斷「路消失」　明池受困300多人「明天下半天撤出」

北橫公路柔腸寸斷「路消失」　明池受困300多人「明天下半天撤出」

4公路坍方中斷、2路段預警封路　「北橫坍方拚今午搶通」

4公路坍方中斷、2路段預警封路　「北橫坍方拚今午搶通」

北橫公路今凌晨漏夜搶通便道　「254人全數脫困」

北橫公路今凌晨漏夜搶通便道　「254人全數脫困」

關鍵字：

公路總局微型電動二輪車雇主同意書公版

讀者迴響

熱門新聞

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

林志玲深夜罕見放閃！慶結婚3周年

荷法院：馬航MH17遭俄製導彈擊落

月經來可「無套射裡面」？她驚吐會懷孕　還有1下場

北市套房450萬　「壁紙全爛」房客見屋況嚇歪

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

屈中恆當朋友面訓老婆！Vicky心冷提離婚

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

狠父當街狂揍妻兒連打4巴掌！3壯漢制止秒孬

長腿議員候選人變神力女超人！粉絲嗨爆

叻沙不唸ㄌㄜˋ？他糾正國小童反被打臉

30年一中嘟嘟歇業！台中人眼淚還沒乾　下一手租客無縫接軌

一覺醒來戶頭「多2筆美元入帳」！行員：妳中獎了

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面