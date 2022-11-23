上海收緊防疫　抵市「未滿5天」不得進餐廳等公共場所

▲疫情下的上海街頭。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸22日新增陽性個案2萬8883例，其中上海新增68例感染者，當地政府收緊防疫措施，宣佈自24日起，抵達上海不滿5天者，不得進入餐飲、百貨公司、超市等公共場所。

上海政府指出，目前本土陽性感染者的感染源頭主要來自於外省市，呼籲市民規範佩戴口罩，主動配合測溫驗碼、核酸查驗等防控措施，進入公共場所主動掃場所碼，符合條件的盡快完成新冠疫苗接種。

上海22日晚間發佈《我市進一步加強來滬返滬人員健康管理》，要求自24日零時起，抵達上海人員不滿5天者，不得進入餐飲服務（含酒吧）、百貨商場、超市賣場、菜市場、美容美髮店、室內健身等公共場所。

該部新規同時要求，所有抵達上海的人員，在落實現有「落地檢」、「三天三檢」等要求的基礎上，第5天進行1次核酸檢測，核酸檢測結果為陰性的，「隨申碼」、「場所碼」展示頁面取消標記提示。

▲穿著防護服的工作人員。（圖／CFP）

據大陸國家衛健委今（23）早通報，22日新增本土確診2641例，分別是廣東860例、北京388例、四川272例、重慶215例、山西157例、內蒙古124例、河南115例、雲南87例、黑龍江63例、江蘇62例、河北45例、陝西37例、浙江33例、山東30例、遼寧22例、貴州20例、新疆19例、上海15例、福建15例、吉林13例、湖南12例、海南10例、湖北9例、青海7例、天津5例、安徽2例、江西1例、廣西1例、甘肅1例、寧夏1例。

另外，大陸22日新增本土無症狀患者26242例，分別是廣東7951例、重慶6728例、北京1098例、四川980例、甘肅937例、新疆928例、河北912例、山東767例、河南736例、陝西693例、青海604例、內蒙古526例、山西488例、湖北389例、吉林386例、江蘇282例、廣西270例、雲南255例、黑龍江250例、天津240例、寧夏134例、湖南122例、貴州122例、遼寧115例、浙江88例、安徽85例、江西55例、上海53例、福建22例、西藏10例、海南8例、兵團8例。