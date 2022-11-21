埔榮醫院康芯家園邀「狗醫生」到院互動　長輩們撫摸擁抱笑開懷

▲住民長輩們撫摸狗醫生、愛不釋手。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

就醫及服藥為身體功能逐漸退化的長輩日常生活一環，安養機構目前也廣泛使用非藥物輔助療法，其中之一是動物輔助治療，讓可愛的「動物醫生」們在護理之家、醫療院所及兒童發展中心等機構服務。

中榮埔里分院附設精神護理之家「康芯家園」日前邀請台灣動物輔助活動及治療協會（台灣狗醫生協會），讓住民與狗醫生互動；住民們看到可愛的狗醫生，紛紛露出笑容，展現出不同於平時的活力，也有人分享自己過往養狗的經驗，並藉由撫摸、擁抱狗醫生，讓近期起伏較大的情緒獲得平緩。

▲藉由遛狗可訓練下肢肌肉能力。（圖／台中榮總埔里分院提供）

院方指出，住民居住於機構內需有足夠的刺激，否則日常生活功能會快速退化；狗醫生除提供感覺刺激、促進住民間互動、讓場域氣氛和諧，未來也將與職能治療師一同設計活動，以改善情緒，並可藉由活動來訓練以及維持腦部及肌肉功能，為日常生活增添色彩。

▲院方用小道具讓住民與狗醫生互動。（圖／台中榮總埔里分院提供）

院方表示，這次亦請協會安排教育訓練，讓康芯家園的工作人員們認識及瞭解動物輔助治療的原理及應用方式，並安排活動讓工作人員實際體驗，希望成為常態性活動；平時照護住民身心健康的護理師、照顧服務員、心理師皆有被撫慰、療癒的感覺，也感受到動物輔助治療的效力。