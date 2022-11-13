黃偉哲力推出院準備　銜接長照2.0服務紓解照顧困境

▲台南市長黃偉哲積極推動出院準備銜接長照方面，推出讓住院民眾在出院前申請長照服務，出院後可立即獲得長照四大服務，紓解家庭照顧困境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲積極推動長照工作，針對出院準備銜接長照方面，推出讓住院民眾在出院前申請長照服務，出院後可立即獲得「照顧及專業服務」、「喘息服務」、「交通接送服務」、「輔具及居家無障礙環境改善」等長照四大服務，縮短申請服務等待時間，出院返家後就能使用長照服務，紓解家庭照顧困境。

社會局表示，81歲的陳奶奶因心肌梗塞急診住院，病情穩定後規劃出院返家，但因身體虛弱，加上日常生活需他人協助，同住的兒子白天需工作無法照顧陳奶奶，在工作與照顧兩頭燒的情形下，十分煩惱陳奶奶出院後的照顧問題，幸好在陳奶奶出院前由柳營奇美醫院出院準備小組協助長照申請並轉銜社會局照管中心，照管中心依據陳奶奶需求擬定長照服務，提供適合的協助。

陳奶奶的兒子表示，因為長照服務的協助，讓他可以無後顧之憂工作；陳奶奶也對長照的貼心服務讚不絕口，十分感謝，每天都會期待照顧服務員的到來，很開心有人相伴。

黃偉哲表示，2022年截至9月底，台南市共有25家出院準備銜接長照2.0服務的合作醫院，已提供2792案服務，平均每年至少可提供3000名住院民眾受惠，台南市政府將持續辦理出院準備評估人員訓練，擴充醫院長照評估量能。對於急性醫療出院後隨之而來的長照需求，由專人協助擬訂個別化返家後照顧計畫，使民眾能安心返家，順利銜接服務。民眾於出院返家前若有長照服務需求，可與醫院出院準備小組或撥打長照專線1966提出申請。