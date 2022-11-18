樂齡人生我做主！阿公阿嬤專屬「微笑樂齡嘉年華」　顛覆對銀髮族想像　

▲「微笑樂齡嘉年華」於大安森林公園露天音樂台復辦。（圖／彩霞教育基金會提供）

生活中心／綜合報導

專屬阿公阿嬤的「微笑樂齡嘉年華」於11/12熱情展開，今年以「樂齡人生我做主」為主題，邀請來自長照機構及社區長輩參與演出，同時將大家退休前所面臨的「幸福生涯」、「財務規劃」、「財產防護」、「健康養生」、「生活法律」、「心靈支持」、「緩和醫療」「人生終章」八大話題，透過樂器演奏、歌唱、舞蹈的設計編排與主題相呼應，達到台上台下緊密互動。

彩霞教育基金會自2015年起舉辦「微笑樂齡嘉年華」，創造長輩健康樂活的社會參與機會。活動因疫情影響睽違兩年再度復辦，執行長陳欣意考量疫情，大膽挑戰將長輩們帶到大安森林公園露天音樂台表演，由彩霞教育基金會長期贊助的「希娜巴嵐國小合唱團」、「精忠幸福隊」及「台北靈糧堂信義靈糧樂活學苑」也應邀參加此次的演出。

遠從南投而來的「希娜巴嵐國小合唱團」開場帶來《拍手歌》，串聯了長輩們的舞蹈，呈現代間互動、祖孫融合、老少共融齊圓夢的溫馨畫面，譜出動人的生命樂章；「精忠幸福隊」的瑞智長輩們，在舞台上展現自信與精準的節奏，他們克服了記憶與行動的困難，表現令人驚豔而感動；「台北靈糧堂信義靈糧樂活學苑」則是來自一群社區的長輩，原本羞澀的阿公阿嬤都敞開心扉、突破自我，展露無比的活力，帶動著台下觀眾一起跟著沸騰舞動。

還有來自陸配的台灣媳婦「新住民華韻表演藝術舞蹈團」也獻出公益演出，帶來風情萬種民族風情的西藏、江南傳統舞蹈；而表演陣容最大的「新北市永和區民權社區發展協會」52位的長輩，則配合著《安童歌買菜》的曲子，身穿戴著新鮮蔬果裝演出、廚師端出美味佳餚的「上菜秀」，象徵著社區關懷據點的「老人共餐」主題。

一連串的《朋友歌》、《小人物狂想曲》及《愛神》等熱鬧串燒曲目，阿公阿嬤們精心的服裝打扮，配合熱情曼妙的舞姿，呈現百老匯嘉年華的歡樂氣氛，其中扮演愛神的67歲陳瑜懿阿嬤更是吸睛，一出場強大的氣場，彷彿重現「崔台菁」愛神之姿，讓在場觀眾尖叫聲連連，顛覆社會大眾對「銀髮族」的想像，展現臺灣高齡國際的軟實力。

彩霞教育基金會執行長陳欣意博士表示，舉辦此活動的目的，希望透過開心的、大型的活動推廣，傳達「樂齡人生我做主」的觀念，鼓勵長輩透過持續學習參與，促進健康、提升退休生活品質，達到成功活躍老化的目的，發揮「退而不休」及「老有所用」的自我價值，讓黑白單調的人生下半場，增添千奇百趣的繽紛色彩，不會因為年齡的影響，當華麗轉身之時，其實人生每個階段都可精彩發光。