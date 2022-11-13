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長照員「燙傷九旬嬤」裝傻！害蜂窩性組織炎2天猝逝　孫女悲痛嘆1句

▲▼。（圖／當事人授權提供）

▲阿嬤的腳被燙傷。（圖／當事人授權提供）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人會請看護或長照人員幫忙照顧家中長輩，但還是要時刻關注老人家的狀況。一名女網友表示，最近長照人員到家中幫90多歲的阿嬤洗澡，結果不小心燙到阿嬤的腿，卻沒有做任何急救就離開了。等到他們發現時已經起水泡，最後阿嬤傷口感染惡化猝逝，讓他們相當難過遺憾，因此希望以自己的經驗提醒眾人。

原PO在臉書「爆料公社」發文表示，阿嬤平時行動不便，因此他們使用政府推動的長照2.0服務，請人員來家中照顧阿嬤。但長照人員幫阿嬤洗澡時，用水溫過燙的水淋到阿嬤的腿，當下竟沒有馬上告訴他們，也沒有落實沖脫泡蓋送的急救步驟，直接把阿嬤丟在家裡就離開了。

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原PO表示，他們發現阿嬤的腳莫名起水泡，才急忙將對方送到醫院，第2天醫生緊急告知需要留院觀察，因為傷口感染已造成「蜂窩性組織炎」。在未見好轉的情況下，他們將阿嬤轉到榮總求助，沒想到卻聽到更可怕的消息，「阿嬤已經引發敗血症」，接連的併發症讓阿嬤身體快速惡化。

▲▼。（圖／當事人授權提供）

▲阿嬤傷口感染造成蜂窩性組織炎。（圖／當事人授權提供）

原PO透露，阿嬤住院當下時而清醒、時而昏睡，醒來時還會說「我會堅強，快點好起來」，沒想到才過了短短2天，最後還是離開人世。她在上班途中接到噩耗，「看著小腿傷疤與阿嬤慈祥睡著的樣貌，不禁內心又痛了一次」。因此她想用自己悲痛的經驗提醒，不管是自己照顧還是看護照顧，都還是要多加留意長輩的狀況，任何細小的傷口都可能造成無法挽回的遺憾。

▲▼。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO以自身經歷提醒眾人。（圖／翻攝自爆料公社）

不少人看到後紛紛表示，「的確！照顧長者真的要很用心、謹慎，請節哀，南無阿彌陀佛」、「好過分…一個老人家就這樣走了」、「長輩真的很容易這樣引發敗血症！這個很嚴重可以提告了吧」、「誇張耶，一定要討個公道」、「這一定要給他告到底」、「令人感到憤怒，政府推動的機制，連個燒燙傷基本操作都不知道嗎？可憐的阿嬤」、「後面可能會有其他受害者，不要姑息啊」。

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