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老人佔18%！　台東市府分享老年福利及長照服務政策

▲台東縣政府舉辦長照說明會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府舉辦長照說明會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為達成全齡照顧及在地老化，台東縣政府持續推動長者與身障者福利措施、強化長期照顧服務體系，8日舉辦相關說明會，與縣民分享近年成果及未來工作方向。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣截至111年9月底止，老年人口數計3萬9,443人，比率為18.54%，已達「超高齡社會」標準，如何營造高齡友善環境為縣府團隊施政的目標，目前全縣共有91個社區照顧關懷據點、13處聚福食堂、103個文健站，透過健康促進及關懷共餐讓長輩延緩老化；此外也持續舉辦揪甘心電影院、敬老好視力、健檢補助、高齡者運動照護及懷舊創新、機構老人獨立倡導關懷及愛心陪伴卡等，積極推動延緩老化及在地老化，今年更首度招募26間高齡友善場域，讓長輩們安全、安心地出外活動。

除了長者，台東縣身心障礙人數也有約1萬6,453人，比率達7.73%為全台第2高，縣內建置39個身心障礙服務社區式服務據點，以及4家身心障礙者福利機構供服務，其中社區式服務含日間照顧、社區日間作業設施、社區居住、家庭托顧、臨時及短期照顧及照顧者支持等多元服務，每年以2%比率積極拓展服務，並以公私協力模式提高服務涵蓋率。

台東縣衛生局說明，目前縣內長照需求人數約為8,950人，縣府積極營造高齡友善環境，不僅將在縣內陸續打造7座多元照顧服務中心，每年更在各鄉鎮市照顧服務員職前訓練專班，培訓約390至540人，確保長照服務品質。長期照顧的任務就是能延長每個人的「健康餘命」，延緩失能及退化的速度，因此從長者健康階段開始著手規劃，針對不同健康程度的長者給予不同的照顧模式，使長者的生活品質也能夠全面提升，同時針對家庭照顧者的支持服務提供喘息、心理支持等方面的服務，減輕照顧者的重擔。

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