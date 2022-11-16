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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸大健康論壇聚焦新科技運用　溫州將精準引進台灣百強企業進駐

▲兩岸大健康產業高峰論壇在浙江溫州舉行。（圖／主辦方提供）

▲兩岸大健康產業高峰論壇在浙江溫州舉行。（圖／主辦方提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

隨著全球人口老年化趨勢持續上升，大健康產業（長照產業）成為新顯學。海峽兩岸大健康產業高峰論壇昨（15）日在浙江溫州舉行，包括來自兩岸的醫學、健康產業專家學者、在溫台商台青代表等160餘人出席論壇，從新科技與產業結合著手，擬構建綜合服務體系，運用雲端技術為偏鄉民眾提供更專業的診療服務。

▲兩岸大健康產業高峰論壇在浙江溫州舉行。（圖／主辦方提供）

《北青網》報導，近年來，溫州加快打造區域醫療康養中心城市，通過組建兩岸大健康產業融合發展智庫、舉辦海峽兩岸大健康產業發展論壇等舉措，拓展「東引台資」新格局，海峽兩岸大健康產業高峰論壇成功舉辦，助力海峽兩岸大健康產業園國字號平台建設開啓新篇章。

論壇上，大陸中工院院士樊代明及中科院院士鄧子新分別以《大數據與AI助力醫學發展 》和《合成生物學撬動大健康科技的創新和創造》為題進行演說，並表示兩岸在健康事業發展中具有很多合作共贏的案例，期待溫州能夠在大健康方面進一步整合推進發展，進而為各地發展做出榜樣。

浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院院長蔡秀軍則分享醫院智慧醫療的做法。蔡秀軍表示，數位經濟是生命健康產業發展的重要引擎，「智慧醫療通過頂層設計優化多個流程，可以在不同場景中實現過去無法解決的問題，「遠程手術可通過5G通訊和VR解決，此外，邵逸夫醫院還將電子病歷全流程上區塊鏈，實現溯源。」

▲兩岸大健康產業高峰論壇在浙江溫州舉行。（圖／主辦方提供）

台灣大健康產業聯盟協會數字（數位）健康總部基地由溫州和平國際醫院和台灣大健康產業聯盟協會合作共建，雙方合作擬構建兩岸「互聯網+大健康」綜合服務體系，強化大健康產業基礎研究，為台灣健康產業開拓大陸及全球市場提供服務。

同時，國際幹細胞臨床轉化（溫州）中心專精細胞和生物樣本採集、細胞技術和臨床轉化等多領域的研究應用；溫州和平國際醫院甌海區影像分中心憑藉數位技術，能夠在「雲端」為身居偏遠地區的民眾提供更加專業的診療。

據了解，溫州海峽兩岸大健康產業園未來將精準引進一批台灣百強企業，對接一批高端產業人才，聯合共建創新合作園，形成具有競爭力、影響力的大健康特色產業集群，將溫州打造為兩岸大健康台商聚集地、企業孵化地及科創策源地的大健康產業基地。

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