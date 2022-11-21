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台南打造安全多元校園遊戲空間　動物造型遊戲場孩子最愛

▲台南市改善校園兒童遊戲場，迄今已改善477所國小及幼兒園兒童遊戲場，經費總計2億9259萬元，預計2022年全數改善完畢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市改善校園兒童遊戲場，迄今已改善477所國小及幼兒園兒童遊戲場，經費總計2億9259萬元，預計2022年全數改善完畢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市為提供兒童兼具安全、多元及友善的遊戲場，並符應衛福部修訂的「兒童遊戲場設施安全管理規範」新制，在黃偉哲市長的支持下，教育局自2019年起即爭取經費、編列預算持續改善校園兒童遊戲場，迄今已改善477所國小及幼兒園兒童遊戲場，經費總計2億9259萬元，預計2022年全數改善完畢。

黃偉哲市長表示，兒童遊戲場具有健康、娛樂及社交功能，是兒童玩樂的重要場所，在成長過程中佔有重要地位。確保兒童遊戲場安全性，是城市社會福利精進的具體展現，隨著都市化的腳步，如何在有限的空間，創造更多元的遊戲場所，是一項重要課題，本市校園動物造型遊樂設施便在此氛圍下孕育而生。

▲台南市改善校園兒童遊戲場，迄今已改善477所國小及幼兒園兒童遊戲場，經費總計2億9259萬元，預計2022年全數改善完畢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局局長鄭新輝表示，南市校園遊戲場多融入在地特色、校本課程或創意發想，以「寓教於樂」為原則，許多學校發揮創意，設計最受學童喜愛的動物造型遊戲場，除動物造型外，尚有天文、火車、船、穀倉等諸多主題，提供孩子多元又安全的校園遊戲空間。

七股國小陳智揚校長表示，七股區為台灣本島最西行政區，屬濱海地區，結合校本課程「海洋教育」，以海洋生物「海星」為主題，設計具有攀、爬、滑、降等功能的綜合遊具，下面鋪設海洋色調的無縫地墊，旁佐鳥巢鞦韆及雙人鞦韆，讓孩童盡情遊玩，彷彿徜徉在大海的懷抱中。

和順國小陳良圖校長表示，為結合在地文化特色，以「台江內海意象-海翁」為發想，設計「鯨魚」遊戲場，隧道溜滑梯為鯨魚線條主視覺，側邊搭配鯨鰭攀爬網，學生爬上鯨身後可仰望鯨首噴泉裝置藝術，收尾處結合鯨尾設施，寫實地描繪鯨魚特徵，展現鯨魚優游大海的壯闊。

▲台南市改善校園兒童遊戲場，迄今已改善477所國小及幼兒園兒童遊戲場，經費總計2億9259萬元，預計2022年全數改善完畢。（圖／記者林悅翻攝，下同）
東光國小林義順校長表示，校內樹木環繞校舍，且樹種多樣，宛如城市中的小森林，考量遊戲場座落於學校圖書館前廣場，便以圖書室LOGO「貓頭鷹」(古希臘傳說象徵博學、智慧)為主題，搭配攀爬網、溜滑梯、攀岩牆，讓遊戲場融入於圖書室周邊情境，孩子在裡面奔跑、攀爬、跳躍，個個化身為快樂的「樹林精靈」。

億載國小林志政表示，漁光分校大象溜滑梯年代久遠，為符合國家標準的安全規範，於規劃階段面臨拆除重建或改造之抉擇。為保留年長一代的共同回憶，學校最後決議保留大象溜滑梯，並加以改造。漁光分校坐落於台灣海峽旁、府城後花園-漁光島上，舊名三鯤鯓，即「大魚」、「鯨魚」之意，於是在大象身體上彩繪師生海洋作品，可愛鯨魚在海面上自在優游，好不愜意，兼顧懷舊與創意。

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