決勝台南中西北　黃偉哲帶頭衝刺拚當選過半

▲台南市長候選人黃偉哲，率民進黨議員候選人車隊，全力爭取市民支持，希望市長及在第8選區中西區、北區能4席全上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選前倒數5天，黃偉哲率民進黨議員候選人車隊，全力爭取台南市民支持。21早車隊掃街中西區與北區，這裡是許多人造訪府城的第一站，也是保留許多古蹟與美食的行政區，民進黨派出4位選將邱莉莉，陳怡珍，沈震東，周嘉韋，希望在第8選區中西區、北區能4席全上。

在車隊行經過程中，沿途受到民眾熱情回應。有路過的行人主動向黃偉哲揮手，也有店家老闆站出來比讚，黃偉哲則比出⑤號手勢回應。

其中有一位阿伯在自家二樓陽台，持續向車隊揮舞雙手。也有一位賣自助餐的阿姨，一邊熟練地煮菜、一邊向黃偉哲的車隊比出⑤號手勢。民眾熱情的表現，也展現對市政的肯定與對民進黨的支持。黃偉哲也呼籲民眾，集中選票支持民進黨，拚議會席次衝過半、市長選票衝過半。

台南有許多古早美味藏身第8選區的傳統市場，例如超過百年歷史的東菜市、鴨母寮市場、水仙宮市場，市場販賣的小吃如三色蛋、米糕、蝦捲等，數十年滋味不變，是許多老台南人的記憶。

但去年本土疫情爆發，一度衝擊市場生意，因此黃偉哲率領市府團隊，去年成立「台南便利送」平台，媒合計程車業者將市場食物裝箱外送到消費者手中，目前訂單已累積超過7.7萬筆，總銷售金額突破4千萬元，讓許多傳統市場走過疫情，繼續傳承府城美味。台南兼顧防疫與民生，也獲得民眾的肯定。