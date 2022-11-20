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打造全球教育發展「智慧教室」　 Straight A 拓展第16校園據點

▲Straight A在嘉義大學開幕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲Straight A在嘉義大學開幕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／嘉義報導

蘋果優質經銷商 STUDIO A 旗下 Straight A 校園店於 18 日舉辦嘉義大學門市開幕活動，嘉義大學校長林翰謙博士也特別參加剪綵儀式。

智慧教室是全球教育發展的趨勢，Straight A 嘉義大學門市中設置的首間「Apple 體驗交流中心」具備完善的 Apple 硬體設施與寬敞的空間，提供教師/生利用 Xcode 開發 iOS App 了解並熟悉 Swift 語言的應用、 Swift UI/UX 的概念，透過教學及經驗分享使學生獲得獨立撰寫程式的能力，輕鬆駕馭 App 開發，並從中培養合作溝通與創造力。

晶盛科技股份有限公司程應龍總經理表示：藉由此一中心的設立，匯集校內外不同領域或系所的學生與對 App 開發有興趣的夥伴，交流激盪彼此想法，並在過程中就能即刻實做優化，實現自己的多元創意。師生們只要與門市人員預約時段即可自由使用，隨時隨地進行數位學習，即時掌握最新科技資訊！

▲Straight A在嘉義大學開幕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲Straight A在嘉義大學開幕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

嘉義大學門市為繼海洋、政大、文化、淡江、台北大學、清華、東海、亞洲、成大、逢甲、中興、輔大、中央大學、高師大、雲院服務中心後的第16間 Straight A 校園服務據點。為配合教育部「生生用平板」目標計畫，推動教育改革創新，Straight A 近來積極協助全台各縣市局處行動教學培訓課程規劃，陸續完成資訊科技教育增能培訓、iPad研習、資訊老師 MDM（Mobile Device Management，行動載具管理系統） 等研習課程，並於各校推展如 e 筆書法、AR 體驗、iMovie 成果展演等課程體驗，持續推廣善用教學工具與提升學習效率的行動教學，迄今已服務過全台超過六成以上學校，與超過上千家國際知名企業，期盼運用豐富的實務經驗，加強硬體設備與校園需求的連結性，活絡行動教育生態圈。

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