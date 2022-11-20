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台南首屆市長盃Push Bike滑步車賽　黃偉哲：滑出快樂健康童年

▲台南首屆市長盃Push Bike滑步車錦標賽，20日在安南區長和路停車場熱鬧登場，市長黃偉哲親臨現場主持開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南首屆市長盃Push Bike滑步車錦標賽，20日在安南區長和路停車場熱鬧登場，市長黃偉哲親臨現場主持開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南首屆市長盃Push Bike滑步車錦標賽，20日在安南區長和路停車場熱鬧登場，市長黃偉哲親臨現場主持開幕儀式，本屆活動共有450位小小騎士報名參加，現場超過1000名家長及幼童參與。

▲台南首屆市長盃Push Bike滑步車錦標賽，20日在安南區長和路停車場熱鬧登場，市長黃偉哲親臨現場主持開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動場內從一開始就熱鬧滾滾，場邊充滿親子歡笑聲及鼓勵加油聲，黃偉哲親自頒發獎盃給6歲男女組比賽得獎的小朋友，也現場發送小禮物和氣球給小朋友，希望大家玩得開心，滑出快樂又健康的童年。

▲台南首屆市長盃Push Bike滑步車錦標賽，20日在安南區長和路停車場熱鬧登場，市長黃偉哲親臨現場主持開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，很開心看到星期天一大早就有大朋友、小朋友來參加2022台南市市長盃的滑步車比賽，滑步車是他偶然發現的新興活動，是非常適合小朋友放電及親子互動的運動，所以市府舉辦滑步車大賽，希望多加推廣，也會更優化場地，讓大家從事健康的戶外活動。

▲台南首屆市長盃Push Bike滑步車錦標賽，20日在安南區長和路停車場熱鬧登場，市長黃偉哲親臨現場主持開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，為使台南的家長與幼童有更多參與體育活動及親子互動的機會，台南市首次辦理Push Bike滑步車大賽，也獲得親子朋友熱烈支持，450位名額開放報名即刻秒殺，可見滑步車運動的熱度和受歡迎程度。

體育局陳良乾局長表示，滑步車是一項有趣而且能促進親子關係的運動，滑步車不只為學習騎乘腳踏車做準備，對肢體發展、訓練注意力都是好處多多，非常適合幼童的體能活動。希望藉由運動增進親子情感交流，並培養規律運動習慣，提升城市運動風氣。

▲台南首屆市長盃Push Bike滑步車錦標賽，20日在安南區長和路停車場熱鬧登場，市長黃偉哲親臨現場主持開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

體育局表示，首屆滑步車比賽組別共有2歲組、3歲組、4歲組、5歲組、6歲組及公開組(5歲-10歲)，南市府希望透過辦理滑步車比賽，提升兒童運動參與向下扎根，加強兒童運動習慣及概念，並藉由活動增進親子間情感交流，創造親子美好快樂回憶。

▲台南首屆市長盃Push Bike滑步車錦標賽，20日在安南區長和路停車場熱鬧登場，市長黃偉哲親臨現場主持開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動現場除了滑步車比賽，還有精采的街頭藝人表演、泡泡體驗、滑步車體驗區及熱鬧的市集等，除了這些動態活動，還有行動書車在現場增加書香氣息，多項豐富又有趣的活動，一整天無間斷活動玩到停不下來，大人小孩都直呼實在過癮，相約明年再來繼續挑戰。

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