宜蘭、台南再爆禽流感　防檢局啟動擴大禽場監測範圍

▲宜蘭縣一處種鴨場爆發禽流感，防檢局人員進行撲殺，示意圖，與本案無關。（圖／屏東縣政府提供）

記者楊惠琪／台北報導

正值禽流感好發的季節，農委會動植物防疫檢疫局今（20）日指出，宜蘭縣五結鄉一處種鴨場及台南四草濕地野鴨排遺檢出H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，宜蘭種鴨場已執行3週齡至104週齡種鴨，共計5010隻撲殺銷毀作業，要求業者完成場區清潔及消毒工作；濕地野鴨部分，由台南市動物防疫保護處執行區域環境消毒及周邊禽場監測。

據防檢局統計，今年起迄今，國內確診及撲殺禽流感禽場案例計27例（陸禽21場、鴨4場、鵝2場）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

防檢局說明，此次種鴨及野鴨案例其病毒均為2.3.4.4b分支H5N1亞型高病原性禽流感病毒，但兩者的血球凝集素（HA）基因片段序列相似度僅97.8%，親緣分析亦顯示病毒核酸序列分別相近於110至111年2.3.4.4b分支下的兩病毒群，初步判定宜蘭種鴨與臺南四草野鴨檢出H5N1病毒為二獨立事件，並無分子流行病學關聯。另兩例病毒與臺灣禽場的H6N1亞型、墨西哥株H5N2亞型以及2.3.4.4b的H5N2亞型病毒皆不同，為新興禽流感病毒。

防檢局指出，因應國內種鴨場及野鴨相繼檢出H5N1亞型HPAI新興禽流感病毒，為有效防止病原擴散，已啟動擴大案例鴨場周邊禽場監測，由半徑3公里擴大至5公里，此外，也將持續加強全國各重要濕地野候鳥排遺監測，一旦發現陽性案件，即由所在地動物防疫機關立即採取必要處置。

防檢局呼籲，養禽業者務必加強禽舍防鳥設施，避免家禽與候（野）鳥接觸，同時落實門禁管制，進出禽場的時候，所有人員都要更換衣鞋及消毒手部，且各式車輛、箱籠、器具等進出，也須經過澈底消毒，以提升場內自主防疫功能，有效避免禽流感透過不同媒介傳播，並降低新病毒入侵及散播風險。