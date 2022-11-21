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蔣萬安辭立委要補選　藍綠白再陷三腳督混戰

民進黨台北市議員阮昭雄不再競選連任，這次擔任小母雞陪同台北市議員候選人林延鳳、顏若芳和趙怡翔到選委會聯合登記參選。（圖／黃耀徵攝）

▲民進黨台北市議員阮昭雄不再競選連任，這次擔任小母雞陪同台北市議員候選人林延鳳、顏若芳和趙怡翔到選委會聯合登記參選。（圖／ CTWANT提供）

圖文／ CTWANT

國民黨台北市長候選人蔣萬安16日辭去立委，中選會接著將啟動北市中山和北松山選區立委補選作業。目前政壇傳出該區立委補選恐將與台北市長的選舉一樣呈現三腳督局勢，除了民進黨的北市議員阮昭雄已表態參選，國民黨的市議員王浩和民眾黨市議員林國成也被點名可望出線。

65歲的王浩在中山大同區有五屆市議員資歷，這次他宣布不再連任，目前擔任蔣萬安競選總部執行總幹事；52歲的阮昭雄則連3屆市議員，同樣地這次他也交棒由「口譯哥」趙怡翔參選大安文山區市議員，並且協助「湧言會」三位市議員候選人造勢，還全台走透透助選，自己則準備進軍立法院；經營中山大同區多年的65歲林國成，放下連任四屆的市議員，由女兒林珍羽代征參選。

台北政壇人士表示，2018年台北市長選舉，時任民進黨立委的姚文智對上爭取連任的無黨籍台北市長柯文哲與國民黨候選人丁守中。姚當時深受棄保之說困擾，為展現決心在選前辭去立委職務，不料局勢仍發生棄保效應，最後柯獲得580663票、丁577096票、姚以244342落敗，姚文智隨後依選前承諾退出政壇。

姚文智辭職後的立委空缺，在隔年1月由時任台北市士林北投區市議員何志偉奪回，何在士林大同選區共拿到38591票，勝過國民黨候選人陳炳甫的31532票及柯文哲支持（當時民眾黨尚未成立）的陳思宇的9689票。

台北市長候選人蔣萬安出席聯合造勢大會，受到支持者熱烈歡迎，他為了展現勝選的決心，日前正式辭去立委。（圖／黃威彬攝）

▲台北市長候選人蔣萬安出席聯合造勢大會，受到支持者熱烈歡迎，他為了展現勝選的決心，日前正式辭去立委。（圖／ CTWANT提供）

何志偉認為，由於這次補選時間比較壓縮，沒有太多的時間準備，建議黨中央可以考慮徵召現任的台北市議員；至於人選，何志偉表示，除了參考參選人的意願，相信黨中央一定會以勝選為考量，評估出最佳的人選。

而目前民進黨以阮昭雄率先表態有意參加補選，他曾兩度受民進黨中央徵召，投入大安文山區立委選舉，2020年對上國民黨立委賴士葆，雖然輸了近3萬票，但也拿到民進黨歷來在該選區的最高票，外界認為，他有兩度當「炮灰」的功勞，被提名參選師出有名。

阮昭雄說，大安文山對民進黨來說是艱困選區，但必須要有人參選，黨內同志認為他還可以勝任，就由他出來選，一方面拉抬不分區立委的政黨票。他說，既然在大安文山都可以選，表示黨內認為他是做立委的材料，相信在選民結構對綠營比較有利的中山區，他一樣可以勝任，並有信心可以當選。

林國成表示，現在民眾黨正在拚九合一選舉，目前看來民眾黨至少可拿下3席，在市議會成立黨團，但選舉到了最後關頭，選情千變萬化，加上民眾黨都是新人參選，基層的組織不如國、民兩黨，還要全力做最後衝刺，因此黨內還沒討論補選的問題。他說，蔣萬安雖然已送件辭立委，但還沒有正式公告，現在考慮民眾黨的人選還有點太早，等到其他政黨提出人選後，若民眾黨認為他們的人選不恰當，屆時就會推出自己的候選人。

「壯闊台灣聯盟」理事長吳怡農2020年在台北市第三選區競選立委，以99,539票的高票數敗給對手蔣萬安。（圖／周志龍攝）

▲「壯闊台灣聯盟」理事長吳怡農2020年在台北市第三選區競選立委，以99,539票的高票數敗給對手蔣萬安。（圖／ CTWANT提供）

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