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薛瑞元控有「疫苗掮客」　蔣萬安：陳時中應說清楚誰發國難財

記者蘇晏男／台北報導

衛福部長薛瑞元日前說，去年台灣缺疫苗時，很多掮客找上指揮中心稱有疫苗，卻拿不出原廠授權書，而時任衛福部長陳時中因當時「擋人財路」達十億，所以那些人懷恨在心，導致仇恨值升高；薛昨又把掮客改稱「疫苗騙子」。國民黨台北市長候選人蔣萬安今（21日）表示，疫苗掮客是非常嚴重指控，陳時中應正面回應，是否認同薛瑞元講的話，到底誰在發國難財。

▲蔣萬安21日早上路口拜票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔣萬安21日早上路口拜票。（圖／記者屠惠剛攝）

薛瑞元18日表示，去年4、5月出現疫情時，指揮中心每周都有一大群人說要捐疫苗、買疫苗、進口疫苗，有的是宗教團體、工商團體，其中也有掮客來找陳時中，說有疫苗現貨，卻不願說貨源；當要求對方出示疫苗來源、公司是否出貨的證明後，這些人就不見了，但他們懷恨在心，因為這是幾十億的財路，被陳時中擋下來後，仇恨值又上升了。

薛瑞元20日又稱，當時陳時中和指揮中心擋掉多少疫苗騙子，那時候只要被騙到，每一筆都是上億和幾千萬，所以擋掉多少這類人的利益，所以這些人可能還恨在心，藉由網路開始攻擊，攻擊陳時中擋疫苗。

薛瑞元這番話，讓外界好奇他所指的疫苗騙子是誰，但至今薛未清楚說明。對於是否覺得薛瑞元不應再含沙射影，應該具體說出是哪一家工商或宗教團體當掮客？蔣萬安21日上午受訪表示，陳時中應要回答，薛瑞元到底指的工商團體、宗教團體是誰，畢竟疫苗掮客是非常嚴重指控。

蔣萬安說，疫情最嚴峻時候台灣沒有疫苗，是其他國家政府捐贈、民間幫忙政府，人民才打的到疫苗；民進黨現在選戰編了最大的謊言，就應該講清楚，陳時中應正面回應，是否認同薛瑞元講的話，到底誰在發國難財。

蔣萬安表示，民進黨嘴巴說講抗中保台，私底下靠中大發財，這就是民進黨。

其實，台北市長候選人黃珊珊昨已要求薛瑞元講清楚掮客是誰，但薛今上午回應，這太幼稚了，他不想回答，但現階段沒有要公布任何的名單。

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