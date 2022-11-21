朝野都有共識的18歲公民權　他卻喊反對：有嚴重瑕疵

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朝野都有共識的18歲公民權　游盈隆喊反對：有嚴重瑕疵

▲▼校園生活,大學教育,男女高中生,下課,校園（圖／記者林世文攝）

▲我國首次修憲複決交付公民投票，將決定18歲、19歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權。（示意圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選11月26日舉行，除了要投縣市長、民代等職務之外，當天與18歲公民權有關的憲法修正案公民複決第1案也將登場，該案在朝野達高度共識，但台灣民意基金會董事長游盈隆卻認為有瑕疵，並提出4大反對關鍵。

首先，游盈隆表示，這項修憲公投案內容其實包括兩部分，前一部份是年滿18歲者有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，這個部分符合擴大政治參與，順應世界民主潮流，理應支持；後一部份是年滿18歲者有「被選舉權」，依此次修憲意旨及相關法律規定，意思是國民年滿18歲就可以參選立委、六都市議員、各縣市議員、各級民意代表、及村里長。這一部份從未在台灣社會廣泛討論，遑論社會共識，同時也缺乏民主憲政理論與經驗的支持，事實上與大多數先進民主國家的制度相違。

第二，游盈隆說，這次修憲公投合併地方選舉舉行，和2018年公投與選舉同時舉行一樣，就是「公投綁大選」。但執政的民進黨2019年修改公投法，廢除公投綁大選；如今，當民進黨欲推所謂18歲公民權修憲公投，便又恢復公投綁大選。公投綁不綁大選，都由執政黨片面決定，形同「只許州官放火，不許百姓點燈」。

第三，游盈隆指出，這次選舉過程中，民進黨上從總統、副總統、行政院長、眾立委、黨內要角、各候選人到全國各地宣傳所謂18歲公民權，卻絕口不提被選舉權，形同有意用18歲選舉權掩護、夾帶被選舉權過關，甚至有意識地或無意識地公然矇騙選民，心態非常可議，非常不道德。基於不應縱容或鼓勵政治人物視道德為無物，恣意投機取巧、欺瞞詐騙選民之行為，當然應向這有嚴重瑕疵的修憲公投說不。

最後，游盈隆說，這次憲法修正案是民進黨、國民黨、民眾黨及時代力量共同提出，四黨應該為這項有嚴重瑕疵的修憲案負起責任。民主政治是政黨政治，民主政治也不可避免是代議政治。當政黨政治腐敗，代議政治失靈的時候，身為國家主權最後擁有者--人民，便責無旁貸，須挺身而出糾正政黨與代議政治的惡行。

18歲公民權為我國憲政史上的第一次修憲複決交付公民投票，根據憲法增修條文的規定，該修正案須先公告半年，再經全國公民投票複決，「有效同意票超過選舉人總額半數」，才算正式通過；中選會8月中旬公布的選舉人數近1930萬人，換算下來，需有965萬人投下「同意票」，18歲公民權修憲案才能正式成立。

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