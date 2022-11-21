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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呱吉爆輔選遭劉仕傑團隊比中指！監視器打臉...對方「是比大拇指」

▲監視器還原真相，其實劉仕傑助理比的是大拇指。（圖／翻攝自劉仕傑Facebook）

▲監視器還原真相，其實劉仕傑助理比的是大拇指。（圖／翻攝自劉仕傑Facebook）

記者楊晏琳／綜合報導

台北市議員邱威傑（呱吉）20日晚間在直播中稱，近日在替士林北投區議員黃郁芬輔選時，遭時代力量同區參選人劉仕傑助理比中指，怒噴「你他X的有什麼了不起」、「沒實力又愛蹭」；不過現場監視器畫面卻顯示，其實對方比的是大拇指。

呱吉深夜大開炮，在直播中提到遭比中指之事，狂轟劉仕傑是「政治界的鬼才阿水」、「噁心巴拉」。不過劉仕傑隨後便call in進直播反駁，經他查證詢問全數助理，沒有人比中指；呱吉也坦言，其實自己並無直接證據可證明現場有發生這狀況。

劉仕傑隨後調出監視器畫面，原來助理比的「是大拇指」，整件事就是誤會一場。劉仕傑表示，其實團隊在當日晚上就已試圖向黃郁芬團隊澄清，不希望雙方有任何誤會。但他說，直到發文之前，都尚未取得黃郁芬團隊的回應。

劉仕傑表示，此次的中指事件是個烏龍。「我希望，這是郁芬團隊當時因為距離因素沒看清楚所導致的誤會」、「當然，我最不希望的是，這是有人在刻意中傷或造謠。」

不過劉仕傑也無奈說到，這個莫須有的指控，已對他及其團隊造成嚴重傷害；希望傳播相關不實謠言的人，都能對此公開道歉，讓選戰回歸公平競爭。

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