　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

毒蟲媽「濕紙巾摀口鼻」殺17月大男嬰！　只因嫌外遇礙事

▲▼毒蟲媽萊諾斯（Heather Reynolds）謀殺親生兒子。（圖／翻攝推特）

▲毒蟲媽萊諾斯謀殺親生兒子。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一名女子因為拿清潔濕紙巾摀住不到2歲大的兒子的口鼻，導致他窒息死亡。警方調查指出，媽媽謀殺的動機與把男嬰視為累贅有關，因罪行重大，日前被法官判處無期徒刑，外加12年的有期徒刑。

綜合外電報導，現在45歲的紐澤西新手媽萊諾斯（Heather Reynolds）於2018年5月殺死自己的兒子，當時他從家中抱著已經失去意識的男嬰阿克瑟（Axel Reynolds）跑出門外求救，救護車抵達後發現，小孩躺在鄰居家前庭的草坪上，已經失去心跳呼吸。

報導指出，男童當時的口部和鼻部周圍有瘀青，臉部還有未散去的酒精味。萊諾斯向警方表示，當天上午6時餵過小孩，可能是誤食有毒物質；然而就在救護人員告訴她，男童早在6時之前就已經死亡許久後，萊諾斯立刻改變了說法。

目擊者告訴警方，萊諾斯犯案前一晚曾吸食甲基安非他命。警方也在她的包包裡找到用剩的毒品。

法醫解剖結果指出阿克瑟死因為窒息，警方另外從萊諾斯的手機裡找到與外遇男友的訊息內容，當中萊諾斯認為男友之所以對她變得興趣缺缺，全都是阿克瑟的錯，是阿克瑟阻礙她和男友的戀情。

萊諾斯今年7月坦承罪行，受害者的其他親人在法庭上一一述說這起慘案對他們生活造成的影響。萊諾斯41歲的老公喬瑟夫（Joseph Reynolds），在阿克瑟被謀殺的6個月後去世。

法官於本月15日依謀殺重罪判處萊諾斯終身監禁，且終身不得假釋，另依危害兒童福祉和持有被管制的危險物質甲基安非他命，分別判處她8年和4年徒刑。

►「有機純黑芝麻粉」超優惠！趕緊入手更健康

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
國3「11車連環撞」！　事發影片曝光
快訊／柯賜海死亡！　陳屍北市公園
LINE免費貼圖來了！　10款限時一鍵下載
傳訊給媽「不回家吃晚餐」！男大生墜樓亡　遺書寫下同學名
黃珊珊籲公布疫苗掮客名單　薛瑞元：這太幼稚了，我不想回答
50吋電視下殺75折！　好市多黑五現場優惠一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國隊重返世界盃！拜登致電球隊加油　笑稱「派我上場吧」

超狂球迷！為追世足「果斷買下一棟房」　爽用大螢幕看球

毒蟲媽「濕紙巾摀口鼻」殺17月大男嬰！　只因嫌外遇礙事

防波蘭再遭飛彈襲擊　德提議支援愛國者飛彈

公寓火災2幼童嗆死媽瀕亡　警疑謀殺逮捕狠父

哈薩克大選出口民調　總統托卡葉夫得票率逾8成

影片曝！俄2男拒上前線送死　當場遭送去監獄

共和黨眾院領袖：當選議長設中國問題特別委員會

COP27峰會落幕　宣言、損失與損害基金要點一次看

北韓試射洲際彈道飛彈　G7籲聯合國採取重大因應

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

回憶殺！周杰倫飆《稻香》《半島鐵盒》 Live首唱《還在流浪》《錯過的煙火》

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

被撞準新娘隔172天回家　「重生日」甜露笑容！

《火神》爆破特效4月病逝！　妻哽咽：沒有作品值得犧牲一個人

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

梳毛碰觸到「神祕G點」　汪銷魂臉狂抖腳：繼續～

美國隊重返世界盃！拜登致電球隊加油　笑稱「派我上場吧」

超狂球迷！為追世足「果斷買下一棟房」　爽用大螢幕看球

毒蟲媽「濕紙巾摀口鼻」殺17月大男嬰！　只因嫌外遇礙事

防波蘭再遭飛彈襲擊　德提議支援愛國者飛彈

公寓火災2幼童嗆死媽瀕亡　警疑謀殺逮捕狠父

哈薩克大選出口民調　總統托卡葉夫得票率逾8成

影片曝！俄2男拒上前線送死　當場遭送去監獄

共和黨眾院領袖：當選議長設中國問題特別委員會

COP27峰會落幕　宣言、損失與損害基金要點一次看

北韓試射洲際彈道飛彈　G7籲聯合國採取重大因應

曹興誠開砲怒懟劉家昌　再轟顏色不同就仇視「很共產黨」

選戰倒數！每票1000元賄選　彰化某鄉代候選人樁腳遭聲押

于美人喊搶救王世堅　陳時中：討論「投誰保誰」無聊

韓國瑜喊「去接行政院長」！　陳其邁酸回：講的和4年前差不多

內政部修法　義務役軍人因公死亡慰問金調高至150萬

好市多黑五生鮮優惠一次看！人氣「無骨牛小排」還有　下殺91折快搶

拜登高顏值孫女婚紗美翻　刺繡頭紗長近一層樓好夢幻

救護車跟在後面...國道休旅車右切撞租賃車！裝沒事跑了

決勝台南中西北　黃偉哲帶頭衝刺拚當選過半

孕婦咳嗽不敢亂吃藥…2月後一查「癌末」生命倒數　醫示警大元凶

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

國際熱門新聞

美4大學生慘死　睡夢中遭大刀狂捅

53歲3寶媽考到醫師執照！重考7次才上醫學系

他爽中500萬樂透！26年妻竟捲款與小王私奔

23人中彈　美國大規模槍擊5死18傷

男總裁抽脂抽到死　女醫僅判6周被罵爆

影片曝！俄2男拒上前線　當場遭押送監獄

南韓空軍KF-16戰機墜毀　飛行員彈射逃生

洗車挖出舊彩券　她一查驚中1205萬！

COP27峰會落幕　宣言、損失與損害基金要點一次看

共和黨眾院領袖：當選議長設中國問題特別委員會

北韓試射洲際彈道飛彈　G7籲聯合國採取重大因應

哈薩克大選出口民調　總統托卡葉夫得票率逾8成

單親爸心臟病逝　2歲兒伴屍活活餓死

公寓火災2幼童嗆死媽瀕亡　警疑謀殺逮捕狠父

更多熱門

相關新聞

共和黨眾院領袖：當選議長設中國問題特別委員會

共和黨眾院領袖：當選議長設中國問題特別委員會

美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫今天表示，如果自己被選為眾議院議長，他會設立中國問題特別委員會，麥卡錫更指責總統拜登的政府對抗中國不力。

23人中彈　美國大規模槍擊5死18傷

23人中彈　美國大規模槍擊5死18傷

內部爆料：世足開踢「推特恐斷線」

內部爆料：世足開踢「推特恐斷線」

拜習會之前　美艦悄悄穿越台灣海峽

拜習會之前　美艦悄悄穿越台灣海峽

女自爆用英文字母表玩「美版碟仙」　鬼回答了

女自爆用英文字母表玩「美版碟仙」　鬼回答了

關鍵字：

紐澤西美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

大S不忍了開戰汪小菲！「他資產慘被查封」內幕曝

快訊／抗議天王柯賜海逝世！陳屍公園車內

大S「離婚協議神布局」！幕後超強律師是她

高端真實世界保護力出爐　專家振奮：我驕傲

魔獸驚喜現身速食店！

20歲網美廁所被暴打20分　摳眼拔舌

龍潭怪怪屋長大了！居民：屋主銀彈夠

周湯豪唱一半又被切歌　債主衝上台討債

戀愛性向太隱私！　臉書將刪除個人檔案「4大自介項目」

《金剛戰士》男星驟逝！「3個月前剛鬧離婚」享年49歲

88歲大爺想發洩　48歲看護崩潰辭職

車位被亂停！他出動堆高機「把車拋溪裡」

孝子疑失足墜崖亡　部落族人悲痛鳴槍告慰

炎亞綸被分手「眼淚像水龍頭」！　講一半突尷尬：前任坐在下面

年收400萬女醫開2條件找老公　科技主管一聽秒打槍

更多

最夯影音

更多
難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸
金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

回憶殺！周杰倫飆《稻香》《半島鐵盒》 Live首唱《還在流浪》《錯過的煙火》

回憶殺！周杰倫飆《稻香》《半島鐵盒》 Live首唱《還在流浪》《錯過的煙火》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面