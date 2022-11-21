毒蟲媽「濕紙巾摀口鼻」殺17月大男嬰！　只因嫌外遇礙事

▲毒蟲媽萊諾斯謀殺親生兒子。（圖／翻攝推特）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國一名女子因為拿清潔濕紙巾摀住不到2歲大的兒子的口鼻，導致他窒息死亡。警方調查指出，媽媽謀殺的動機與把男嬰視為累贅有關，因罪行重大，日前被法官判處無期徒刑，外加12年的有期徒刑。

綜合外電報導，現在45歲的紐澤西新手媽萊諾斯（Heather Reynolds）於2018年5月殺死自己的兒子，當時他從家中抱著已經失去意識的男嬰阿克瑟（Axel Reynolds）跑出門外求救，救護車抵達後發現，小孩躺在鄰居家前庭的草坪上，已經失去心跳呼吸。

報導指出，男童當時的口部和鼻部周圍有瘀青，臉部還有未散去的酒精味。萊諾斯向警方表示，當天上午6時餵過小孩，可能是誤食有毒物質；然而就在救護人員告訴她，男童早在6時之前就已經死亡許久後，萊諾斯立刻改變了說法。

目擊者告訴警方，萊諾斯犯案前一晚曾吸食甲基安非他命。警方也在她的包包裡找到用剩的毒品。

法醫解剖結果指出阿克瑟死因為窒息，警方另外從萊諾斯的手機裡找到與外遇男友的訊息內容，當中萊諾斯認為男友之所以對她變得興趣缺缺，全都是阿克瑟的錯，是阿克瑟阻礙她和男友的戀情。

萊諾斯今年7月坦承罪行，受害者的其他親人在法庭上一一述說這起慘案對他們生活造成的影響。萊諾斯41歲的老公喬瑟夫（Joseph Reynolds），在阿克瑟被謀殺的6個月後去世。

法官於本月15日依謀殺重罪判處萊諾斯終身監禁，且終身不得假釋，另依危害兒童福祉和持有被管制的危險物質甲基安非他命，分別判處她8年和4年徒刑。