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共和黨眾院領袖：當選議長設中國問題特別委員會

▲▼美國共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲共和黨眾院領袖麥卡錫表態將加大抗中力度。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓20日綜合外電報導

美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫今天表示，如果自己被選為眾議院議長，他會設立中國問題特別委員會，麥卡錫更指責總統拜登的政府對抗中國不力。

麥卡錫（Kevin McCarthy）接受美國福斯新聞頻道（Fox News）訪問時說道：「在竊取智慧財產方面，中國是第一大國。」

他還說：「我們會阻止這種情況，不再允許拜登（Joe Biden）政府坐視不管且讓中國做他們想對美國做的事。」

麥卡錫提到，他會信守承諾將部分民主黨議員逐出眾議院的重要委員會，其中包括眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）、情報委員會成員史沃威爾（Eric Swalwell）及外交事務委員會成員歐瑪（Ilhan Omar）。

路透社報導，美國11月舉行期中選舉，共和黨最終以些微優勢奪得眾議院過半席次後，麥卡錫正角逐眾院議長大位，但他需要獲得足夠票數，才能在新一屆國會明年1月就職時正式被選為議長。

一位不具名消息人士告訴路透社，麥卡錫15日於共和黨眾議院領導階層選舉中勝出，在黨團會議投票以188票比31票擊敗強硬保守派眾議員畢格斯（Andy Biggs）。

另外，美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）17日告訴國會議員，美國擔憂中國政府在美國境內城市設立未經授權的「警察局」，麥卡錫則向福斯新聞表示，共和黨將「阻止這些在美國的警察局」。

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