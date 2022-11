夜店23人中彈！美國爆大規模槍擊5死18傷

▲美國又發生槍擊事件。(示意圖/免費圖庫Pixabay)

記者詹雅婷/綜合報導

美國科羅拉多州同志夜店「Club Q」19日深夜發生大規模槍擊事件,造成23人中彈,其中5人死亡、18人受傷。當地警方稍早已透過推特證實有發生槍擊事件。

槍擊案發生地點在科羅拉多州第二大城科羅拉多泉(Colorado Springs),依據推特流傳的影片,大批警力趕往槍擊現場,消防單位則是在接獲多個通報後,派出11輛救護車。

目擊者宣稱,在案發之前,有看到一人手持狙擊步槍。CNN援引警方說法指出,目前已有一名嫌犯被拘留,正接受治療中,但並未說明嫌犯是否有被列入上述死傷統計中,也拒絕針對可能的犯案動機做出回應。

There is a reported shooting at Club Q on N Academy. Lots of first responders on scene, nothing confirmed right now. N Academy is closed, stay away from the area. @KOAA pic.twitter.com/kI045IpSez