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北宜四輪「鬼切」插入！重機急閃自撞護欄　驚悚視角曝光

▲影片37秒前是「後車視角」，影片38秒以後是「重機視角」。

記者柯沛辰／綜合報導

台九線19日傍晚發生一起超車事故，一名重機騎士行經北宜公路20公里處時，因左後方轎車跨雙黃線超車，導致他閃避不及，撞上路邊護欄摔車。事後，後車、騎士的2段行車紀錄器視角陸續曝光，引發網友議論。

根據《記者爆料網》報導，重機騎士表示，當時白色轎車從左後方超車，突然切進車道內，車身距離他的車頭只剩幾公分，所以他立刻向外閃避，不料因此失控撞上前方護欄，當場摔車。

▲▼北宜四輪「鬼切」插入！重機急閃自撞護欄　驚悚視角曝光。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼重機視角可見，白車從重機左側近距離切入。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼北宜四輪「鬼切」插入！重機急閃自撞護欄　驚悚視角曝光。（圖／翻攝自記者爆料網）

第一段後車視角的影片可見，白車起初跟在重機騎士後方，過彎後見地面是單黃虛線，隨即逆向超車，不料才切到對向，地面標線隨即變為雙黃實線，因此白車立刻打方向燈，直接右切進原先車道。

第二段重機視角，則是白車突然從左側近距離切入，騎士不得不向右閃避，但閃避後疑似輾到柏油路與土石的接壤處，導致他整輛車重心不穩，失控撞上正前方的護欄。

▲▼北宜四輪「鬼切」插入！重機急閃自撞護欄　驚悚視角曝光。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲重機閃避後，疑因路緣凹凸不平，失控撞向前方護欄。（圖／翻攝自記者爆料網）

許多網友看完紛紛表示，「這樣開車很不OK」、「兩輪的線都被蓋掉了」、「轎車硬切」、「雙黃線超車，還疑似超速」、「靠太近有視覺盲區」，但也有人認為「轎車超速時有打方向燈，重機也加速，互不相讓」、「沒碰撞的話有肇責嗎？」

至於詳細肇責歸屬，仍待交通大隊釐清。

▼重機後方行車紀錄器視角。

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