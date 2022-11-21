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社會 社會焦點 保障人權

點蚊香燒到沙發引發火警　苗栗小六男童右小腿燒傷

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市建功街21日近午發生一起火警，警消獲報趕往滅火，火勢很快撲滅，不過，一名小六男童右小腿輕微燙傷，初步調查，可能是小朋友點蚊香不小心燒到沙發而引起火警，詳細起火原因警方還要調查釐清。

▲▼苗栗市21日中午發生民宅火警，疑似小朋友點蚊香不慎燒到沙發起火，一名小學六年級男童右小腿燒傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗市21日中午發生民宅火警，疑似小朋友點蚊香不慎燒到沙發起火，一名小學六年級男童右小腿燒傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗縣政府消防局今天上午11點25分許，獲報指苗栗市建功街22巷一處民宅發生火警，派遣苗栗、頭屋、特搜消防分隊10車19人前往救援。

消防人員到場，失火民宅從2樓竄出濃煙，行動不便的謝姓屋主還在一樓，2名孫兒均已逃出，消防弟兄立刻佈水線滅火，火勢很快就被撲滅，初步勘查，就讀小學六年級的大孫子右小腿有燒燙傷，現場簡單包紮後送苗栗醫院就醫，沒有生命危險。

據了解，苗栗市建功國小上週六校慶運動會，屋主2名分別就讀小六及小四的孫子今天補假在家，火警發生前，2個孫子在二樓用打火機點蚊香，不小心卻點燃沙發椅，小朋友發現起火，企圖滅火卻滅不掉，趕緊下樓報警求援，過程中大孫子右小腿不慎燒傷。

消防人員抵達，5分鐘撲滅火勢，幸好沒有釀成嚴重災害，由於屋內堆置相當多雜物，後續清理還需要費一番工夫，火警詳細原因警方還要調查。

▲▼苗栗市21日中午發生民宅火警，疑似小朋友點蚊香不慎燒到沙發起火，一名小學六年級男童右小腿燒傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗市21日中午發生民宅火警，疑似小朋友點蚊香不慎燒到沙發起火，一名小學六年級男童右小腿燒傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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