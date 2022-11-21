紅斑馬為賴清德車隊「路肩殺出」　黑車急煞險撞...警認錯了

記者許權毅／台中報導

紅斑馬險釀車禍！有民眾19日行經國道3號南下169k處中港系統時，發現前方一輛閃燈紅斑馬突然從路肩切入內線，後方一輛時速破百的黑車發現後，疑似煞車車距不足，僅約150到200公尺，差點就撞上。國道第七大隊警方坦承疏失，當時前方有副總統賴清德車隊，執行安全維護勤務，需要壓慢車流，同仁過急，才讓民眾沒有足夠緩衝減速空間，將加強訓練。

▲國道3號一輛紅斑馬執行勤務，但未讓後車有安全車距險釀車禍。（圖／翻攝社會事新聞影音）



後車行車紀錄器拍下，19日16時許，國3南下169k處路肩停著2台紅斑馬，其中一輛開啟警報器跟舉出紅旗後，直接往內側車道切入，指揮車輛減速停車，外側車道一輛黑車疑似車距不足，在中外車道急煞，相當驚險。根據行車紀錄器畫面顯示，從紅斑馬開啟警報器到黑車停止，整個過程僅僅不到8秒，距離約150到200公尺。

▲外側車道一輛黑車發現時，僅剩下約150到200公尺的車距，當時時速仍高達100公里以上。（圖／翻攝社會事新聞影音）



國道第七警察大隊坦言，管制距離過短，沒有充足緩衝減速距離，造成民眾驚慌反應不及情形，員警在勤務執行技巧上仍有加強努力的空間，將持續訓練同仁勤務執行技巧、駕車安全等能力，提升執勤品質且兼顧用路人的安全。

警方表示，當下因前方有副總統賴清德到彰化和美行程，執行安全維護的勤務，才會由紅斑馬「壓慢車流」，同仁過於心急，目前不會有懲處。

▲警方表示確實有疏失，將加強訓練。（圖／翻攝社會事新聞影音）