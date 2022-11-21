後疫情亂！各種呼吸道病毒攪局　醫：必備口服空氣清淨機

【企劃特輯】

根據世界衛生組織指出，現在全世界發生率最高的癌症釋「肺癌」，且也是癌症死亡率的第一名。現代人要面對病毒環境、空汙、菸害、油煙等問題，讓毒素長期基於肺部、功能早衰，引發咳嗽、痰血、慢性胸痛、肺炎、支氣管炎等問題。有台灣業者根據衛服部國家中醫研究所的研究加上台大醫院臨床，針對新冠疫情研發出對全呼吸道系統治療、輔助的「草本含益錠」，台灣中西醫整合學會張宏銘醫師表示：「不論是預防性的保護或確診後的修復，透過草本含益錠都能有很大的改善！」

珍貴草本藥材「東西合併」成就病毒對抗專家 連醫師也大讚！

「草本含益錠」不只能對抗病毒也能當肺部保養，曾榮獲商周百大良醫的郭威廷醫師，曾在節目上表示：「草本含益錠結合了中西醫珍貴草本藥材，不但有東方神草『紅景天』還有西方植物抗生素『紫錐菊』，能在呼吸道形成防護膜，且擁有多個研究報告及實驗室認證其功效，也因此獲得東京、瑞士國際發明展的肯定。」

東方神草紅景天抗缺氧 西方紫錐菊消滅病毒

草本含益錠所含的東方神草「紅景天」，不但能幫助強化下呼吸道、清肺止咳並維持順暢呼吸，同時協助血氧的輸送、幫助肺部抵抗缺氧，是一款相當優異的的成份；而另一個西方植物「紫錐菊」，是歐美公認的天然抗生素，更是全球前三大保健草本補充品，可激活免疫系統，且許多報導及實驗也指出紫錐菊對於改善感冒、流感等相關症狀都能有很大幫助；除此之外，還加入「金銀花」協助抑制病毒細菌入侵體內、清熱解毒，以及「桔梗」能宣肺化痰與利咽。多種草本藥材互相作用，不論新冠病毒或秋冬肆虐的流感都能抵禦。

對此，張宏銘醫師說：「含益錠採舌下吸收，透過口腔黏膜及微血管吸收，降低被胃液的破壞，因此吸收速度非常快，能快速排除肺部毒素及協助阻斷病毒複製，有效改善肺炎後遺症。日常保養也能加強自身免疫力和修復力，遠離各種呼吸道病毒，對於呼吸道疾病都有很好的保健效果。」

獨特草本含益錠 榮獲多國獎項、SGS檢驗能安心服用

「草本含益錠」不但有多位醫師推薦，通過SGS檢驗、德國衛服部認證，美國和日本的效果專利，還榮獲多國有機認證及發明獎項，台大醫院小兒感染科成功臨床，不但適用於各種呼吸道症狀，24小時能排痰排毒排廢、5天氣管不腫癢咳嗽、減少慢性疾病的用藥量，遠離流感、加速恢復長新冠後遺症、肺纖維化、肺阻塞、肺癌都能有效改善，不僅成人可以吃、連3歲小孩也能安心服用，許多部落客或長新冠患者也都使用含益錠做為每日的健康保健！

呼吸道的防護罩「草本含益錠」哪裡買？

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