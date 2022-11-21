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大陸 大陸焦點 特派現場

孕婦咳嗽不敢亂吃藥…2月後一查「癌末」生命倒數　醫示警大元凶

▲▼新加坡孕婦感染新冠肺炎，其抗體竟移轉給胎兒。（示意圖／CFP）

▲擔心對胎兒有輻射，咳嗽孕婦三次拒拍胸部X光確診肺癌。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

2個月前，懷孕31周的孕婦小欣（化名）開始出現咳嗽，起初以為只是感冒，為了腹中的胎兒也不敢亂用藥，就這麼一直忍著。直到出現了腰背痛，還有胸壁上的結節，一家人才到當地醫院就診。之後，她因擔心照X光對肚中胎兒有影響，三度拒絕，在醫生告知危險後她終於做了全面檢查，最終確診肺癌末期，生命已進入倒計時。

據《杭州網》報導，2個月前，小欣開始出現咳嗽，在當地醫院就診2次，醫生都建議做胸部CT，但她擔心對胎兒有輻射，所以一概拒絕。之後，病情一直沒有好轉的小欣被家屬轉到杭州市第一人民醫院（杭州市危重孕產婦中心），卻第三次拒絕了CT檢查。

醫生發現，小欣胸壁上有明顯腫塊，右下肺呼吸音消失。參與討論的急診科、ICU、呼吸科、產科、肝膽外科、血液科等科室醫生一致認為，可能是惡性腫瘤，必須要做肺血管CT檢查，才能弄清腫瘤的來源，小欣和家屬這才終於答應做CT。

檢查結果顯示，患者肝臟體積增大，密密麻麻分佈著大小不一的結節，右肺門與肺動脈交界處有一個腫塊。醫院立刻給小欣安排剖腹產，發現其右側卵巢表面、肝臟表面都有腫塊。

進一步瞭解得知，小欣父親死於肺癌，母親有乳腺癌，舅舅是腸癌。醫生多學科討論達成共識，小欣的癌症來源於肺，並且惡性程度很高。

醫生提醒，孕婦肺癌是一個極低概率事件，市一醫院平均1年不超過1例，「這樣的病例令人傷感，年輕的母親產下孩子卻連面都見不到，後期生存時間有限，難以陪伴孩子成長......，對於有腫瘤家族史的患者，要牢記患有腫瘤的風險高於普通人群，務必定期進行相關檢查。」

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