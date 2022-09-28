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預防性的保護、確診後的修復！你不可不知的肺部保養　讓醫師來教你

▲草本含益錠,肺部保養,呼吸道。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

現在面對後疫情時代，全球人口的肺功能嚴重早衰，且全球40歲以上超過一半的人不知自身肺功能已掉一半！除了面對無所不在的病毒環境，還有日益嚴重的空污、菸害等問題，都會對呼吸道造成危害。目前肺癌已佔死亡率第一，還可能引發心血管、腦中風、三高慢性病、失智等疾病，新冠確診2次確診率也相對提高，所以呼吸道保養就格外重要。醫師建議在日常中可以多使用「草本防護」溫和的方式備戰，不論是預防性的保護或是面對「長新冠後遺症」所進行的修復，都能見效！

▲草本含益錠,肺部保養,呼吸道。（圖／業者提供）

「東西合併」成就病毒對抗專家　醫師給出肯定答案

為了一起對抗病毒、做好肺部保養，全世界中西醫都拿出看家本事，目的就是希望全人類都能夠健康！最近台灣市面上出現一款同時結合了中西醫珍貴藥材所推出的草本植萃呼吸法寶「草本含益錠」，不但能夠抵禦新冠病毒，每一年秋冬肆虐的流感也能透過它達到保護效果。對此，台灣中西醫整合學會張宏銘醫師表示：「上下呼吸道的防護如果能透過不同功效的中西藥材同時兼顧，絕對能讓保護力加乘。」榮獲商業周刊推薦的百大良醫郭威廷醫師也曾在節目上表示：「草本含益錠內含兩種主要成份，無論是有東方神草美譽的「紅景天」、或是西方植物抗生素「紫錐菊」，都擁有相當多的研究報告及藥廠實驗室認證其功效，也因此獲得瑞士日內瓦國際發明展的特別金獎肯定。」不僅醫師平常也會使用草本含益錠保護自己的呼吸道，也會把它開給病人使用。

▲草本含益錠,肺部保養,呼吸道。（圖／業者提供）

▲草本含益錠,肺部保養,呼吸道。（圖／業者提供）

東方神草紅景天抗缺氧　西方紫錐菊消滅病毒

「草本含益錠」適用於各種呼吸道症狀，包括咳嗽、喉嚨痛、聲音沙啞、呼吸窘迫、肺纖維化，甚至發燒頭痛都可以服用。最主要的原因就在於它內含的東方神草「紅景天」能夠幫助強化下呼吸道清肺止咳並順暢呼吸，它同時協助血氧的輸送、幫助肺部抵抗缺氧，是一款相當優異的的成份；而另一個西方神奇成份「紫錐菊」更是全球前三大保健草本補充品、歐美公認的天然抗生素、可激活免疫系統，對外國人來說，紫錐菊加上維他命C就是最天然的剋流感，不但大人可以吃、就連3歲小朋友都可以安心服用。紫錐菊配方是擁有美國專利的抗流感組合物，也有實驗證明當感染A型流感或新冠病毒，都在加入紫錐菊萃取物後，受感染的細胞明顯被抑制、達到抗病毒功效。

▲草本含益錠,肺部保養,呼吸道。（圖／業者提供）

▲草本含益錠,肺部保養,呼吸道。（圖／業者提供）

▲草本含益錠,肺部保養,呼吸道。（圖／業者提供）

▲在大老闆聯盟節目中測試肺活量，使用含益錠後，小李哥的氣球從原本的9.2cm→14cm。

獨特草本含益錠　榮獲多國獎項、SGS檢驗安心服用

「草本含益錠」的服用方式也相當簡單，口含錠的設計讓它只要放在舌下就可以10秒快速被吸收，清除全呼吸道的毒素、痰液，同時修補受損的肺部細胞並形成保護層，一顆的效果就等於喝下，一壺食療金桔茶加一帖固肺化痰的中藥加上天然抗生素以及天然抗病毒藥物，24小時內能排痰排毒排廢、5天氣管不會腫癢咳嗽、可減少各種慢性疾病的用藥量，遠離各種流感、不易確診、加速恢復長新冠後遺症、肺纖維化、肺阻塞、肺癌都能有效改善。

無論是作為預防、或是確診的康復都能見效，許多部落客甚至是長新冠患者也都做為保健每日服用。「草本含益錠」不但通過我國SGS安全檢驗認證外，也榮獲全球肯定，包括國際級有機認證（USDA）、東京創新天才國際發明展金獎、瑞士日內瓦國際發明展更獲得特別金獎的殊榮，且也經過台大醫院小兒感染科成功臨床、德國衛服部認證、美國和日本的效果專利，消費者可以安心服用！

▲草本含益錠,肺部保養,呼吸道。（圖／業者提供）

▲草本含益錠,肺部保養,呼吸道。（圖／業者提供）

隱形N95保護你的呼吸道「草本含益錠」哪裡買？

官方優惠組：https://yunjihui.tw/aj7SR
EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/Dljxv
實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
門市專線：02-2288-7888
LINE 官方帳號：https://lin.ee/B8OLeq1
客服專線：0800-520-367

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關鍵字：

草本含益錠肺部保養呼吸道

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