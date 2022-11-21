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高端真實世界保護力出爐　專家振奮：我92.3%！我驕傲

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心公布新冠疫苗保護力報告，對此，毒物專家招名威表示，若純使用高端，防護力有9成以上，雖然這個結果早一點讓大家知道會更好，但其實還是滿讓人振奮的。他也表示，自己是打「高端+高端+莫德納」，中重症保護效益有92.3%，「我驕傲！自已的疫苗自己挺！」

招名威引用指揮中心公布的資料，20日在臉書說，針對前兩劑是AZ的人來說，第三劑打高端是最可以有效提升保護力的；相反的，若前兩劑是mRNA疫苗，第三劑使用高端的話，保護力則不像傳言那樣不堪，沒有完全掉下來，都還是維持一定水準，落差範圍在5%之內，有一定的好結果。

招名威指出，若純使用高端，防護力有9成以上，雖然這個結果早一點讓大家知道會更好，但其實還是滿讓人振奮的；若兩劑高端再混搭第三劑的mRNA疫苗，BNT或莫德納都可以，結果相對更好，副作用方面也顯著較低，滿符合混合傳統蛋白質疫苗的特性。

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▼指揮中心公布新冠疫苗各廠牌中重症保護效益分析。（點圖可放大／指揮中心提供）

▲▼指揮中心11/18公布新冠疫苗各廠牌保護中重症與死亡效力分析。（圖／指揮中心提供）

招名威說，但值得注意的是，65歲以上族群染疫之後的傷害最大，但前兩劑施打AZ的效果都不彰，即使再打第三劑防護力也不見提升，這在解除口罩禁令之後，要如何有效保護他們，避免後續染疫造成的危險，是必須要小心應對的課題。

招名威提到，確實有些人有本錢不打追加劑，但搞清楚自己是哪一個族群，把該打的疫苗打上，才是對自己負責任的作法！他也表示，自己是打「高端+高端+莫德納」，中重症保護效益有92.3%，「我驕傲！自已的疫苗自己挺！」

▼指揮中心公布新冠疫苗保護力報告。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

有網友留言，「蛋白體疫苗本來就是最傳統有效的好疫苗，不基於科學的質疑實在令人遺憾。」招名威回應，「真的，那些人大概眼睛有問題。」

指揮中心近日公布新冠疫苗保護力報告，總共分析12組疫苗打法，以65歲長者三劑疫苗接種組合來看，打三劑莫德納疫苗保護力最高，其次則為兩劑莫德納和一劑高端；但如果是打兩劑AZ疫苗，第三劑無論接種哪廠牌疫苗，長者的保護力都最低。指揮中心呼籲，打兩劑AZ疫苗者，還是要接種次世代追加劑疫苗。

▼指揮中心公布新冠疫苗各廠牌保護效益分析。（點圖可放大／指揮中心提供）

▲▼指揮中心11/18公布新冠疫苗各廠牌保護中重症與死亡效力分析。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心11/18公布新冠疫苗各廠牌保護中重症與死亡效力分析。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心11/18公布新冠疫苗各廠牌保護中重症與死亡效力分析。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心11/18公布新冠疫苗各廠牌保護中重症與死亡效力分析。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心11/18公布新冠疫苗各廠牌保護中重症與死亡效力分析。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心11/18公布新冠疫苗各廠牌保護中重症與死亡效力分析。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心11/18公布新冠疫苗各廠牌保護中重症與死亡效力分析。（圖／指揮中心提供）

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