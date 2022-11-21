白白熊狂粉開箱周邊＋掃貨行徑！最新聯名「意外曝光」網友讚：這內行ㄟ

▲知名人氣插畫「白白日記」深受年輕世代喜愛，現也推出多種周邊，讓不少粉絲成為瘋狂搜集控！（圖／擷取自Dcard，下同）

消費中心／綜合報導

蒐藏控站出來！在這個資訊量爆炸的文創時代，就算過去沒有什麼搜集的小癖好，也很容易在滑個臉書IG時，不小心就跟某個可愛或奇特的圖案、插畫角色對到頻率，心中的小宇宙整個被燃燒到，往後看到系列商品，除了「對不起了錢錢，我真的需要這個酷東西」，就再也沒有第二句話！如果是能整組帶走的公仔、聯名商品，那還好說，但最死忠的粉絲，遇到需要設鬧鐘的限時搶購，或是需要滿額、集點才能得到的特定商品，也是會拚盡全力，通通打包回家不囉唆。

對於蒐藏控來說，「蒐藏」這件事就是無所不用其極，反正最終的目的就是要「擁有」！而且喜歡的東西，客廳、房間甚至辦公室，擺得再多也不膩，最好還有可以隨身帶著「趴趴造」的周邊商品，這樣就可以隨時隨地透過心愛的周邊，為自己調劑，達到身心療癒的目的。近期就有網友在Dcard分享，身為超卡哇伊北極熊「白白日記」的超級擁護者外加狂粉的蒐藏寶貝，他表示，自己最初理所當然地從LINE貼圖開始搜集，平常聊天也都很愛用白白的貼圖，「尤其是捏臉的那張，臉QQ的真的超療癒」，後來光是搜集愈來愈多白白的貼圖跟表情貼還不夠，原PO更從其他周邊收藏起來！

▲幾乎只要是Line出的相關貼圖，原PO都買來收集使用。

原PO分享的白白日記周邊，包括現在想買都買不到的口罩。原PO表示，「原本想說出門可以戴，結果根本捨不得帶出門。」對他來說，這款周邊直接從一般消耗品變成絕版收藏品，更具收藏價值！不過貼圖、口罩等周邊看下來還不過癮，其中一樣周邊露出後就秒攫住網友眼球，也意外讓白白日記最新聯名曝光，那就是尺寸看起來可放超過A4大小的可愛海灘袋。

▲▼原PO目前搜集的口罩已成絕版品，最近新收的海灘袋也意外獲得網友們的好評。

原PO也公開他這次的超狂搜集行徑，原來前陣子在屈臣氏補貨隱眼保養液的時候，發現只要買保養液就得到限定贈品白白日記聯名海灘袋，讓原PO第一次「逼朋友一起幫我湊好幾個回來」，讓他直呼「對不起了錢錢⋯」。不過他也表示，還好「換回家才發現是蠻讚的袋子，可以當購物袋用，好適合常常下雨的冬天，不然紙袋都超容易破！」

文章一出，湧入許多網友熱情回覆，也讓這篇分享文登上熱門！「白白日記超可愛！也是我的愛用貼圖～」、「貼圖我也很愛用」、「白白超級萌！好想捏捏看他的臉！」、「海灘袋也太可愛！冬天真的很常下雨，好適合」、「防水袋子超實用！也想收哈哈！」也有網友提供其他用途，像是「海灘袋感覺很方便，冬天去泡溫泉時，就可以放換洗衣物了」。讓原PO眼冒愛心表示超內行，「還沒想過泡溫泉可以裝，好主意！」眼看最近天氣終於有轉涼趨勢，已經迫不及待想試用看看了。

▲▼不只帶去海灘！熱情網友紛紛分享起海灘袋適合使用的時機，甚至也有網友直接問起要怎麼擁有這款白白日記聯名海灘袋。

沒想到一篇分享文，最後竟然是聯名海灘袋燒得大家「猝不及防」，也顯示出對於不同程度的蒐藏控來說，能隨著不同生活場景切換使用，實用性與高CP值兼具的聯名商品，終究還是能擄獲多數粉絲的心！對應近來總是滴滴答答的潮濕氣候，這次橫空出世的聯名海灘袋，就連一般消費者都手癢想收，對於平常就熱愛搜集白白熊周邊的粉絲來說，更是秋冬不可錯過的周邊限定。

