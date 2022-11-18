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曖昧3個月！學長「放1類型音樂」妹子冷感急逃：我真的不行

▲大陸抖音海外版TikTok。（圖／CFP）

▲學長聽抖音歌，讓原PO頓時冷感。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

曖昧對象的一舉一動，都可能讓人感到無比心動，但有什麼情況會一秒冷感？近日就有一名女網友發文表示，她跟學長已經曖昧3個月，結果前幾天因發現對方都在聽抖音歌，瞬間冷感，不想再繼續曖昧下去。貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在Dcard上，以「聽到曖昧對象的歌單瞬間冷掉」為題發文，提到她和學長因活動認識，已經曖昧了3個月。她日前和學長看完電影後，要去對方租屋處看Netflix，本還期待會發生什麼事情，結果學長一放歌，才讓她驚覺不太對勁。

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原PO表示，學長放的歌都是抖音歌，且還聽得很開心，讓她完全無法接受對方的歌單，瞬間冷感。一心想逃離現場的她，後來勉強看完Netflix影片，就急著離開租屋處，對此，她也好奇拋問，大家有因為歌單而冷感的經驗嗎？

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO無法接受學長的歌單。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，兩派網友戰翻，「音樂對我自己來講是很重要的存在，所以我不會對人家的音樂品味指指點點，因為搞不好這些音樂對他來講也是很重要的存在」、「不要有這種想法，聽什麼都是個人自由，聽抖音歌又如何」、「因為音樂而冷掉...那表示你不夠喜歡他」、「擇偶條件選品味類似沒什麼不對，這樣兩個人話題也多一點」、「聽歌品味真的是一個很重要的擇偶指標啊，在一起之後要一起聽歌的時候可多了」。

還有網友針對抖音歌的部分回應，「抖音歌我覺得還蠻有趣的，雖然我平常也不會聽，但多少還是會了解，能抓住大多數人的耳朵其實還是有它可取的地方」、「抖音歌也是有好聽的好嗎？不是每個人都聽叮叮噹噹的那種，還有很多歌是紅到被抖音拿去用」、「我會聽團（聽獨立樂團的歌）也會聽抖音歌欸，我覺得有些抖音歌還是有它值得品味的地方」、「很多歌曲是本來就很紅，但後來被拿去抖音用啊」、「好奇想問，所以有一天某首你很喜歡的獨立樂團作品在抖音上出現然後爆紅，你就會開始討厭那首歌、覺得聽這首的人沒品味嗎」。

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