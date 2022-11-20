胡小姐報姓氏「正確說法」尷尬了！　爸一聽搖頭：沒人這樣講

▲用正確說法報姓氏，對方卻未必聽得懂。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）
記者曾筠淇／綜合報導
要介紹自己的姓氏時，通常會拆字或直接造詞舉例，例如「木子李」或「姜太公的姜」。近日就有網友發文表示，有些人提到「胡」字時，會說「古月胡」，但實際上，胡的部首明明就是「⺼（肉）」而不是「月」。貼文曝光後，也意外吸引姓胡的朋友分享自身困擾。
這名女網友在Dcard上，以「胡的右邊寫月的人多嗎」為題發文，提到她日前在翻兒子的識字卡時，正巧看見了「湖」字，於是她便仔細瞧瞧這個字要怎麼拆寫，最右邊到底是「月」還是「⺼（肉）」呢？
原PO透露，以「胡」字來說，過去她本來就習慣寫「⺼（肉）」，但是實在太多人稱「古月」，連姓胡的朋友也這樣寫，因此她決定查字典確認。果不其然，胡真的是「肉部」，大家胡的右邊都是寫「月」嗎？
▲網友熱議。（圖／翻攝自Dcard）
貼文曝光後，底下網友熱議，「國小老師會在意喔！小朋友生字教到肉部一定要寫清楚」、「以前都聽到古月胡，原來是古肉胡」、「突然不會寫胡了」、「以為是月，但肌肉記憶會自動寫肉」、「就像『全』，大多人上面也是寫『人』不是『入』」、「『沛』這個字也經常被弄錯呀！是氵加巿（ㄈㄨˊ），不是市場的市；我姓楊，大家都說木易楊，其實是木昜（ㄧㄤˊ）楊」。
還有網友直呼，「講古肉胡人家聽不懂」、「之前第一次報姓氏講古肉胡，結果對方直接回我蛤？跟我爸講這件事後，才知道是要講古月胡！我直接一個腦袋混亂，說可是它就是肉部啊，他說沒人這樣講」、「每次訂餐廳我都說我是古月胡」、「古肉胡，古小姐您好」。
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