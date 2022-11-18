回訊息慢＝對方不愛我？她列4建議「別糾結」　網卻喊重點在這行徑

▲男女交往曖昧不明時最美，但你能等對方多久時間回傳訊息呢？（圖／記者曾筠淇攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

「回訊息速度=對方愛不愛我？」一名女網友分享自身經驗，表示很多人會在曖昧階段時，在意對方回訊息的速度或不自覺等訊息，甚至用來判斷「對方喜不喜歡我」，以前的她也是如此，但經過幾次經驗以及看不同文章後，有了不同想法，因此想分享給同樣有這些困擾的人們，希望大家都能開開心心的！

原PO在Dcard以「回訊息速度真的很重要？」為題發文，表示以前自己常把對方回訊息的速度，當成判斷「對方喜不喜歡我」的基礎，因此得失心超重，但隨著經驗累積發現不應該被「回訊息的時間」綁架，並列出4點觀感。

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首先「回訊息速度其實很大部分是個人習慣」，每個人的習慣本來就不同，自己身邊就有秒回和一兩天才回覆一次的朋友，「除非你可以知道他回別人的速度，作為基準去比較，不然糾結那些真的沒意義」。第2「回覆快＝重視？？」，曾經看過一種說法，假如對方重視你，反而會慢慢回覆，好好思考要說什麼，「我個人也是認為，回覆的內容比回覆的速度更重要」，對方如果秒回，但內容是貼圖或一堆語助詞，不會比較開心，「一個人對你重不重視，從很多地方都能看出來，絕不會只展現在回覆訊息的速度。」

第3「等訊息真的很浪費生命」，人生絕對還有更重要的事情要做，浪費時間等訊息很可惜，「該回訊息的自己就會回，不會回的你等到瘋掉他也依然故我」，這輩子的人生目標絕不會只是「成為ＸＸＸ的男／女朋友」，因此去做能讓你開心的事吧。最後「過度糾結在這上面，反而會讓你們的關係失衡」，雖然你可能覺得這沒什麼，但其實無形中會讓你對對方的期待變高，最後失望就會特別明顯，「有時候就算你沒說，失望後的態度也會不自覺流露」，自己曾作為被等的一方，聽到「我等你很久，你就不能多花一點時間給我？」，只覺得被情緒勒索，因此之後也就漸行漸遠。

原PO在結論中指出，「當有機會跟你有好感的對象聊天，就享受那個當下」，如果兩人的價值觀接近、共同話題很多，回訊息速度自然就會快，因為聊天是雙向的，然而若一昧糾結對方回訊息的速度，自己也會不快樂，通常也會因為太在意而沒有好結果，「你要做的只是把想跟對方分享的訊息傳遞過去，然後其他時間就好好過好自己的生活、把握住每個當下。」

貼文引發網友熱議，有網友以自身經驗表示，「我自己就是訊息回覆速度超慢的人，甚至喜歡的對象會更慢回（因為會想一下怎麼回）」、「沒有興趣回覆會比較慢，甚至不回」、「兩三天回一次就很有問題」、「有急事要問還拖一個禮拜回真的很靠北」。

不過也有網友認為重點不是回的速度，「是明知道另一半在用手機，為什麼不回覆我，會覺得很氣」，讓不少網友大讚「這觀點正確無誤」。

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