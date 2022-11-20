本來很討厭林襄！網友翻出「2張照片」大改觀：是暖心的人

▲林襄（左）抱抱林玉書（中）。（圖／翻攝自Instagram／yellowchill_10）

記者曾筠淇／綜合報導

演員林玉書（芋頭）原本是《全明星運動會4》黃隊的一員，5日退出賽季，16日被爆出主因是遭隊友霸凌，受不了壓力才退賽。消息在網路上引發討論，不少粉絲都翻找黃隊過去的貼文找尋蛛絲馬跡，其中還有網友發文表示，因為這次事件，她對林襄的好感度增加，從細節可見對方是很暖心的隊經理。

這名網友在Dcard上，以「玉書事件下，對林襄增加好感」為題發文，提到霸凌事件鬧得沸沸揚揚，暫且不論究竟是真是假，光從過去黃隊的照片，就讓她覺得林襄其實是個暖心、貼心的人。

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原PO表示，從照片就能發現，林襄很多時候都陪在林玉書的旁邊，甚至不吝給予擁抱，是懂得照顧人、暖心的隊經理。她坦言以前對林襄其實很無感，但現在覺得對方很棒，就像一顆小太陽。

▲網友對林襄（前排左）的好感度增加。（圖／翻攝自Instagram／yellowchill_10）

貼文曝光後，底下也有不少網友表示，「真的，好感大提升，沒有跟著排擠，讓我知道這世界還有良善」、「有一說一，原來林襄一直默默陪伴玉書，給她支持，是真的好感度大增」、「我對林襄改觀了，本來因為一些評論而討厭她，但這次事件發現她沒有因為隊內氣氛隨波逐流，反而是去關心芋頭」、「看到很多時候都是林襄在玉書旁邊，真的覺得心裡暖暖的，有人願意照顧落單的人，就是香啦」、「我們撇開個人問題不談，林襄著實是個很暖心的人」。

傳出集體排擠事件後，林玉書經紀人先出面駁斥「一切都是子虛烏有」，後來本人也澄清，相關內容並不屬實，造成眾人困擾很抱歉，「一直以來我都講過自己是比較慢熱的人，也努力嘗試想融入團隊，但可能我還需要更加強這部分的自己，賽季初開隊內會議的時候的確與其他隊員不太熟稔，但新聞的內容並非黃隊實際的相處狀況。」

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