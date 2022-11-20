籲用選票照亮藍綠醜惡　黃珊珊諷蔣萬安：能力平庸「靠血統與黨證」上位

記者袁茵／台北報導

九合一大選進入最後階段，無黨籍台北市長候選人黃珊珊20日舉辦造勢晚會，現場擺滿1.1萬張椅子，主辦單位表示一共有5萬人次到場。黃珊珊致詞時表示，此次選舉是「能力與平庸」的對決，暗諷國民黨台北市長候選人「能力平庸、靠血統與黨證上位」，並呼籲選民用白色選票照亮藍綠醜惡。

根據黃珊珊陣營規劃，活動開始時，先由青年跳街舞方式打頭陣，並邀請全台最高訂閱數Youtuber 「葉式特工」助講，大打青年牌；晚間8時左右由「立院戰神」前立委黃國昌、台北市長柯文哲上台發表演講，8時30分左右黃珊珊大進場，公布一段「特別影片」與合唱競選歌曲 「未來」，整場活動晚間9時落幕。

▲「偉大市民挺珊珊」黃珊珊造勢晚會。（圖／記者黃克翔攝，以下皆同）

黃珊珊致詞時表示，藍綠兩黨無所不用其極分化台灣人民，只想政黨利益、操作仇恨恐懼與意識形態，以及操作現在最惡劣的惡質選舉文化，「每一天我們都看到了口水，看到只問顏色不問是非，每天看到無所不用其極的抹黑，讓台北人沒辦法呼吸，讓我們唾棄這樣惡質文化。」

黃珊珊提及，一個政黨說另個政黨是黑，一個政黨說那個政黨是貪，「我講最簡單一句話，不投黑不投貪，票投黃珊珊。」如果不想要含血、含淚、含恨投票，若不認同台北市疫情破口，不想讓台北再重回藍綠惡鬥，「就請不投黑、不投貪，票投黃珊珊。」

黃珊珊指出，自己跟著台北市24年，看著台北從無到有，「這8年是我看到他進步最快的時候。」自己騎了15小時的自行車在台北街頭，看到12行政區在這8年的建設，「我們這些建設沒有舉債，8年還570億，一樣可以做到8年前人家做不到的事情。」

黃珊珊強調，台北要繼續前進，不能停下來實習，也不能停下來等待，所以沒辦法想像有2組候選人說台北8年停滯、台北8年沒進步，「他們到底有沒有住在台北啊？」只要到這座城市任何角落，走到巷子裡面看到綠色人行標線，看到公園共融式遊具，「每個建設都是這城市進步證據，請他們張眼看看，不要污衊台北市民。」

黃珊珊稱，有人稱此次選舉是仇恨值比對，但「我說不對，我們要讓藍綠對決成為歷史，這次選舉是能力跟平庸的對決，我們因為不想讓某個人當選，難道就要讓另一個能力平庸，靠著血統、黨證上位的人嗎？這次選舉還是平民和權貴對決。」

最後，黃珊珊大喊，今晚讓藍綠對決走入歷史，「白色是選票，白色更是一道光，白色力量讓台灣翻轉，白色讓我們看見了藍綠政黨醜惡，所以11月26日用選票證明，這道光來照亮藍綠醜惡。」