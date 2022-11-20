　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃金周萬人相挺！柯志恩激動提「4大承諾」：不能讓民進黨太囂張

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩黃金周造勢活動。（圖／記者許展溢攝）

▲柯志恩黃金周造勢活動，現場湧進萬人相挺。（圖／記者許展溢攝）

記者賴文萱、許展溢／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（20）日下午舉行大型造勢活動，前市長韓國瑜也首度南下2人同台造勢，為選前最後黃金周衝刺。她在台上激動向台下支持者喊話，高雄的天空變藍、地面變平，讓滿街都是招牌，讓孩子在身邊，這是四個她絕對會達到的祈求，「請大家真的不用討厭陳其邁，但請相信柯志恩，高雄絕對會有更好的選擇。」

今日的造勢活動從下午3點正式舉行，柯志恩約在下午4點40分左右大進場上台，緊接著大咖韓國瑜也登台致詞，主辦單位高呼，現場支持者已突破1萬人。

▲▼前高雄市長韓國瑜替柯志恩造勢大會站台。（圖／記者許展溢攝）

▲韓國瑜下午重返高雄，替柯志恩站台助陣。（圖／記者許展溢攝）

柯志恩上台時喊話，來高雄4、5個月已走遍38區，說實在，剛開始別人不知柯志恩是男是女，不知是圓的還是扁的，但現在大家願意聽柯志恩講話，願意信任柯志恩，要不是願意跟她力挺，自己不會走到今天這個地步。所以今天她要深深向各位道謝，讓她在沒有錢脈、沒有金脈、沒有人脈的狀況之下，力抗陳其邁。

她提到，南部對民進黨真的很疼惜，但她想問大家，這些年，民進黨有讓大家生活過得比較好嗎？有過得比較快樂嗎？民進黨的創黨元老，不管是許國泰，還是最挺蔡英文的李遠哲，都跟她說，民進黨貪腐的速度令人難以想像。

她進一步說，高雄人的要求不高，只希望空氣好一點、薪水高一點、水好喝一點、路平一點，還有治安、公安好一點，但民進黨連這麼微薄的期望都做不到，只能抬頭看天上有空污，地上是爛路，滿街都是招租，孩子不在身邊。

柯志恩更嗆民進黨相信金錢的力量，事情做不好只要砸錢、補助，就有辧法解決，再沒辦法就舉債，但是自己絕對不相信這套。她感性向支持者喊話，她覺得高雄最大的資產就是在座的各位，就是高雄的人民，民進黨有錢會有水泥牆，但柯志恩有錢會為高雄市民。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩黃金周造勢活動。（圖／記者許展溢攝）

▲▼柯志恩黃金周造勢活動。（圖／記者許展溢攝）

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩黃金周造勢活動。（圖／記者許展溢攝）

她最後激動高呼，政黨一定要輪替，政黨輪替的精神，就是讓執政的可以再次反省，過去國民黨在高雄真的不夠用心，身為執政黨的候選人，如果有對不起高雄鄉親的部分，她願意承擔起所有的角色，跟高雄鄉親深深地說一聲對不起。

她強調，她願意承擔這個角色，所以知道她的責任和使命，所以一定會帶領高雄，走向另一個不一樣的高雄，一定要讓高雄的天空變藍、地面變平，讓滿街都是招牌，讓孩子在身邊，這是四個她絕對會達到的祈求。

她說，如果今天大家還相信民主，相信價值，今天挺的已不是柯志恩的輸贏，而是正義公理。大家看柯志恩的造勢場合，沒有一個她個人的旗子，都是國旗，為什麼？因為大家選的不是柯志恩一個人，今天選的是中華民國。

柯志恩更發誓，只要她在這片土地上，一定讓中華民國永遠長存，讓國旗絕對可以被看到。「請大家真的不用討厭陳其邁，但請相信柯志恩，高雄絕對會有更好的選擇，讓柯志恩跟所有的高雄市民，再次共創高雄奇蹟。」

另外，她也替國民黨高雄市議員們喊話，一定要讓議會過半，要全面對抗，不能讓民進黨太囂張，讓市長、議員共同有機會幫市民服務。「我們留下的不是四年，不是八年，我們留下的是下一個世代。」

▲▼前高雄市長韓國瑜替柯志恩造勢大會站台。（圖／記者許展溢攝）

▲▼前高雄市長韓國瑜替柯志恩造勢大會站台。（圖／記者許展溢攝）

▲▼前高雄市長韓國瑜替柯志恩造勢大會站台。（圖／記者許展溢攝）

▲▼前高雄市長韓國瑜替柯志恩造勢大會站台。（圖／記者許展溢攝）

►「有機純黑芝麻粉」超優惠！趕緊入手更健康

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
丁國琳產後9個月「孩子爸娶別人」！
炎亞綸唱一半突脫光！　裸身炸「超猛巨肌」台下全瘋了
快訊／仕東真的「投爆魔獸」　霍華德23分準大三元吞來台首敗
年收400萬女醫開2條件找老公　科技主管年薪600萬一聽秒打
蘿莉塔慘遭節目封殺1年　化妝師怒嗆「藝人了不起」！
周湯豪唱一半又被切歌！　「債主」直接衝上台
快訊／魔獸隊友遭鎖喉　前PBA名將犯規
當紅主唱→小黃司機！黃少谷轉行前後「巨大收入差」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

選前最後衝刺！徐慈檉變身「中指通」合體動漫　萬人按讚揭真相

市場掃街拚選票　賴香伶：桃園市政規劃重視基層建言

加速落實居住正義　鄭寶清推動桃園人人有房住政策

LIVE／黃珊珊黃金周造勢！柯文哲、黃國昌到場　拚「台北第一女市長」

黃金周萬人相挺！柯志恩激動提「4大承諾」：不能讓民進黨太囂張

藍軍7縣市造勢成功　張善政：大團結是邁向勝選重要動力

選前5天展現團結氣勢　王惠美南彰化造勢湧入逾2萬人力挺

選前最後周日國民黨大團結　朱立倫屏東陪同蘇清泉+周佳琪掃街

快訊／男子持美工刀登陳時中宣傳車　蔣萬安競辦：嚴正譴責暴力行為

趙少康：蔡英文為「拜登的狗」說那麼多話　不能為團團說一句話？

謝盈萱：今晚不講英文單字　「開全麥」唱Live根本紅磨坊

大貓熊團團癲癇再度發作　醫療團隊忍痛決定放手

不能停！虎斑貓伸手討摸　跩臉笑翻媽：真會使喚人

歪一下3台紅牌重機全倒　騎士嚇傻舉手「歹勢」

前強辯主唱慘到零收入 「為了活下去」改開計程車

《火神》爆破特效4月病逝！　妻哽咽：沒有作品值得犧牲一個人

柯基見泥巴坑嗨翻狂滾 半身黑嚕嚕主人看傻眼

朱軒洋奪金馬男配「感言只花22秒」　謝謝「跟我相關的人」：沒有你就沒有我

女孩比賽起步摔倒墊底 拚命狂追變第2神逆轉！

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

選前最後衝刺！徐慈檉變身「中指通」合體動漫　萬人按讚揭真相

市場掃街拚選票　賴香伶：桃園市政規劃重視基層建言

加速落實居住正義　鄭寶清推動桃園人人有房住政策

LIVE／黃珊珊黃金周造勢！柯文哲、黃國昌到場　拚「台北第一女市長」

黃金周萬人相挺！柯志恩激動提「4大承諾」：不能讓民進黨太囂張

藍軍7縣市造勢成功　張善政：大團結是邁向勝選重要動力

選前5天展現團結氣勢　王惠美南彰化造勢湧入逾2萬人力挺

選前最後周日國民黨大團結　朱立倫屏東陪同蘇清泉+周佳琪掃街

快訊／男子持美工刀登陳時中宣傳車　蔣萬安競辦：嚴正譴責暴力行為

趙少康：蔡英文為「拜登的狗」說那麼多話　不能為團團說一句話？

中信盃黑豹旗／棒打鶯歌潛水艇　張楓斌從小最愛彭政閔

丁國琳產後9個月「孩子爸娶別人」！　婚禮安插保鑣擋人：怕她鬧場

選前最後衝刺！徐慈檉變身「中指通」合體動漫　萬人按讚揭真相

存硬幣20年！90後妹子一清點「數字超驚人」　買房頭期款有了

炎亞綸唱一半突脫光！　裸身炸筋肉「超猛胸肌全看光」台下全瘋了

中信盃黑豹旗／被鶯歌工商5局扣倒　新北高工沒放棄

市場掃街拚選票　賴香伶：桃園市政規劃重視基層建言

快訊／仕東真的「投爆魔獸」　霍華德23分準大三元吞來台首敗

LV太神！竟邀來梅西、C羅同框下棋，「最美畫面」吸千萬粉絲狂讚

加速落實居住正義　鄭寶清推動桃園人人有房住政策

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

政治熱門新聞

陳時中遊行突發狀況！　男持刀威脅遭警架離

71里長力挺高虹安被爆造假！他揭名單6錯誤

即／韓國瑜願「不拿薪水」重返高雄

台中參選人「宏敢」笑翻網！　1.5萬人朝聖

陳時中「為愛而走」大遊行　巨型恐龍開路

他曝陳時中街頭開講驚人視角　網喊好扯：人山人海

團團走了「蔡英文至今未出聲」　

陳時中賣高雄第一豪宅！房仲曝不少醫生想買

蔡英文不捨團團離世　總統府回擊趙少康：意識形態把人性淹沒

被質疑「80里長到場」灌水　高虹安：畫面說明一切

私密片外流2天！吳佩芸吐心境：勇敢面對

劉建國造勢大會支持者身亡　蔡英文指示黨幹部全力協助家屬

陳時中：別讓蔡英文失望　「贏得2022才能守住2024」

中選會挨批小動作　綠委：只是戳破假動作

更多熱門

相關新聞

藍軍7縣市造勢成功　張善政：團結拚勝選

藍軍7縣市造勢成功　張善政：團結拚勝選

國民黨「北北基桃竹竹苗大團結拚勝選」19日於桃園造勢晚會大成功，桃園市長候選人張善政仍認真前行，今日一早於內壢市場掃街拜票，針對綠營今天即有兩場大型造勢活動表示，桃園在這次選舉是重中之重，凸顯他接受徵召參選的重責大任，呼籲桃園人全力支持國民黨，贏回桃園、讓藍天再現！

王惠美南彰化造勢湧入逾2萬人力挺

王惠美南彰化造勢湧入逾2萬人力挺

國民黨大團結掃街　朱立倫陪同蘇清泉+周佳琪掃街

國民黨大團結掃街　朱立倫陪同蘇清泉+周佳琪掃街

快訊／男子持美工刀登陳時中宣傳車　蔣萬安競辦嚴正譴責

快訊／男子持美工刀登陳時中宣傳車　蔣萬安競辦嚴正譴責

警衝陳時中宣傳車　美工刀男遭壓制發悲鳴

警衝陳時中宣傳車　美工刀男遭壓制發悲鳴

關鍵字：

柯志恩高雄市長國民黨2022九合一大選2022高雄市長

讀者迴響

熱門新聞

賈靜雯裸露戰袍難駕馭「炸肉災難照瘋傳」！

朱軒洋臭臉領獎！「從黃秋生手中抽走獎座」網罵爆

快訊／地牛翻身！　大台北有感地震

爬山遇「白鳳凰」振翅　真實身分曝

魔獸首戰「孫生女友掉半球」全被拍！

AV導演圤智雨「怒掀李妍瑾5大罪狀」！

周湯豪「白色大尺碼bra」突飛上台！

22歲男逃兵飛美國　15年不回台代價曝光

人夫送奶纏上女店員　正宮聽鹹濕對話氣炸

陳時中遊行突發狀況！　男持刀威脅遭警架離

前男友扶正小三寄喜帖！她抵婚宴1招報復

賈靜雯罕見「穿超辣」正面上下都露

即／台南驚傳雙屍命案　男女手腳遭綁亡

龍婆預言2023全球4災難　剩下1個月挫咧等

謝盈萱突轉身「我不能再講了」網嚇瘋

更多

最夯影音

更多
謝盈萱：今晚不講英文單字　「開全麥」唱Live根本紅磨坊

謝盈萱：今晚不講英文單字　「開全麥」唱Live根本紅磨坊
大貓熊團團癲癇再度發作　醫療團隊忍痛決定放手

大貓熊團團癲癇再度發作　醫療團隊忍痛決定放手

不能停！虎斑貓伸手討摸　跩臉笑翻媽：真會使喚人

不能停！虎斑貓伸手討摸　跩臉笑翻媽：真會使喚人

歪一下3台紅牌重機全倒　騎士嚇傻舉手「歹勢」

歪一下3台紅牌重機全倒　騎士嚇傻舉手「歹勢」

前強辯主唱慘到零收入 「為了活下去」改開計程車

前強辯主唱慘到零收入 「為了活下去」改開計程車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面