黃金周萬人相挺！柯志恩激動提「4大承諾」：不能讓民進黨太囂張

▲柯志恩黃金周造勢活動，現場湧進萬人相挺。（圖／記者許展溢攝）

記者賴文萱、許展溢／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（20）日下午舉行大型造勢活動，前市長韓國瑜也首度南下2人同台造勢，為選前最後黃金周衝刺。她在台上激動向台下支持者喊話，高雄的天空變藍、地面變平，讓滿街都是招牌，讓孩子在身邊，這是四個她絕對會達到的祈求，「請大家真的不用討厭陳其邁，但請相信柯志恩，高雄絕對會有更好的選擇。」

今日的造勢活動從下午3點正式舉行，柯志恩約在下午4點40分左右大進場上台，緊接著大咖韓國瑜也登台致詞，主辦單位高呼，現場支持者已突破1萬人。

▲韓國瑜下午重返高雄，替柯志恩站台助陣。（圖／記者許展溢攝）

柯志恩上台時喊話，來高雄4、5個月已走遍38區，說實在，剛開始別人不知柯志恩是男是女，不知是圓的還是扁的，但現在大家願意聽柯志恩講話，願意信任柯志恩，要不是願意跟她力挺，自己不會走到今天這個地步。所以今天她要深深向各位道謝，讓她在沒有錢脈、沒有金脈、沒有人脈的狀況之下，力抗陳其邁。

她提到，南部對民進黨真的很疼惜，但她想問大家，這些年，民進黨有讓大家生活過得比較好嗎？有過得比較快樂嗎？民進黨的創黨元老，不管是許國泰，還是最挺蔡英文的李遠哲，都跟她說，民進黨貪腐的速度令人難以想像。

她進一步說，高雄人的要求不高，只希望空氣好一點、薪水高一點、水好喝一點、路平一點，還有治安、公安好一點，但民進黨連這麼微薄的期望都做不到，只能抬頭看天上有空污，地上是爛路，滿街都是招租，孩子不在身邊。

柯志恩更嗆民進黨相信金錢的力量，事情做不好只要砸錢、補助，就有辧法解決，再沒辦法就舉債，但是自己絕對不相信這套。她感性向支持者喊話，她覺得高雄最大的資產就是在座的各位，就是高雄的人民，民進黨有錢會有水泥牆，但柯志恩有錢會為高雄市民。

▲▼柯志恩黃金周造勢活動。（圖／記者許展溢攝）

她最後激動高呼，政黨一定要輪替，政黨輪替的精神，就是讓執政的可以再次反省，過去國民黨在高雄真的不夠用心，身為執政黨的候選人，如果有對不起高雄鄉親的部分，她願意承擔起所有的角色，跟高雄鄉親深深地說一聲對不起。

她強調，她願意承擔這個角色，所以知道她的責任和使命，所以一定會帶領高雄，走向另一個不一樣的高雄，一定要讓高雄的天空變藍、地面變平，讓滿街都是招牌，讓孩子在身邊，這是四個她絕對會達到的祈求。

她說，如果今天大家還相信民主，相信價值，今天挺的已不是柯志恩的輸贏，而是正義公理。大家看柯志恩的造勢場合，沒有一個她個人的旗子，都是國旗，為什麼？因為大家選的不是柯志恩一個人，今天選的是中華民國。

柯志恩更發誓，只要她在這片土地上，一定讓中華民國永遠長存，讓國旗絕對可以被看到。「請大家真的不用討厭陳其邁，但請相信柯志恩，高雄絕對會有更好的選擇，讓柯志恩跟所有的高雄市民，再次共創高雄奇蹟。」

另外，她也替國民黨高雄市議員們喊話，一定要讓議會過半，要全面對抗，不能讓民進黨太囂張，讓市長、議員共同有機會幫市民服務。「我們留下的不是四年，不是八年，我們留下的是下一個世代。」

▲▼前高雄市長韓國瑜替柯志恩造勢大會站台。（圖／記者許展溢攝）

