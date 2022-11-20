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黃珊珊造勢近萬人到場　百萬網紅諷蔣萬安：不想看到「當兵12天貴公子」

記者袁茵／台北報導

九合一大選進入最後階段，無黨籍台北市長候選人黃珊珊舉辦造勢晚會，現場初估有1萬人到場參與；百萬網紅YouTuber「葉式特工」於演講時表示，自己不希望跌倒時，看到連國民義務都不盡的貴公子哥，以及晚上見財團喝交杯酒的政黨傀儡，諷刺國民黨台北市長候選人蔣萬安、民進黨台北市長候選人陳時中。

黃珊珊20日於信義區基隆路一段52號舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，活動在晚上7時開始至晚上9時進行；黃陣營透露，現場約擺放1.1萬張椅子，晚間7時左右現場幾乎座無虛席，初估近1萬人到場參與，並高舉工作人員發放的「發光手掌拍」、充氣加油棒與黃珊珊旗幟揮舞。

▲▼偉大市民挺珊珊，黃珊珊造勢活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲偉大市民挺珊珊，黃珊珊造勢活動。（圖／記者黃克翔攝，下同）

根據黃珊珊陣營規劃，活動開始時，先由青年跳街舞方式打頭陣，並邀請全台最高訂閱數Youtuber 「葉式特工」助講，大打青年牌；預計晚間8時左右，將由「立院戰神」前立委黃國昌、台北市長柯文哲上台發表演講，預計8時30分左右黃珊珊大進場，公布一段「特別影片」與合唱競選歌曲 「未來」，整場活動晚間9時落幕。

「葉式特工」演講時表示，自己靠著努力，每一天熬夜剪片、日曬雨淋拍片，終於成為台灣YouTuber最高訂閱數的自媒體，有了426萬流量，所以他非常相信努力的價值。

「葉式特工」指出，一路上風風雨雨，未來還有很多挑戰，「我不希望在我跌倒時，抬頭看到的是一個權貴、當兵只當12天，連基本國民義務都不盡的貴公子哥；我不希望當我跌倒時，抬起頭看到一位拿著黨證，白天開防疫會議，晚上見財團喝交杯酒的政黨傀儡。」暗諷蔣萬安、陳時中。

「葉式特工」強調，自己希望跌倒時，抬起頭看到一位比自己更努力的人，「面對責任，有著捨我其誰的黃珊珊，因為這樣當我失敗時，才能跟自己說『如果我也能跟黃珊珊一樣努力，那我總有一天會成功』。」

▲▼偉大市民挺珊珊，黃珊珊造勢活動。（圖／記者黃克翔攝）

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