選前黃金周每票喊到1千元　鄉代候選人夫妻一起買票遭羈押禁見

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

2022九合一大選進入最後一週；屏東檢警調加緊查賄選，經3天調查，查獲竹田鄉李姓村長候選人；李姓鄉民代表候選人及其妻以每票1000元買票，發動搜索傳訊到案；向法院聲押禁見，法院諭令村長候選人8萬元交保，李姓夫妻聲押禁見獲准。

屏東地檢署持續積極查辦賄選，於日前接獲屏東縣竹田鄉某村李姓村長候選人及李姓鄉民代表涉有以現金賄選情事，隨即指派主任檢察官廖偉程與檢察官吳文書共同偵辦，並由檢察官葉幸真、江怡萱、鄭央鄉、侯慶忠、洪綸謙、余晨勝、黃琬倫、歐陽正宇協同辦案，指揮屏東縣政府警察局刑事警察大隊、潮州分局、屏東縣調查站、南部地區機動工作站、刑事警察局南部打擊犯罪中心偵查第八大隊、保二總隊刑事警察大隊嚴密蒐證後，於18日執行搜索及傳訊候選人、選民及相關證人將近50人到案說明。

經調查發現，李姓村長候選人為求順利當選，於今年11月間，以每票1000元交付選民並尋求支持，經搜索扣得相關證物，部分選民亦具體指述且繳回賄款，承辦檢察官訊後有事實足認涉犯公職人員選舉罷免法罪嫌重大，且有勾串滅證之虞，乃向法院聲請羈押，惟法院審理後認雖有羈押原因，然事證具體，應得以具保方式擔保，而無羈押必要，諭知交保8萬元候傳。

竹田鄉李姓鄉民代表候選人，求順利連任，竟與其妻子共同向選民買票，2人自今年11月初開始，分別向選區之有投票權人，以每票1000元之對價，交付選民並尋求支持，除掌握具體事證外，部分選民亦指證並繳回賄款，承辦檢察官訊後認李姓夫妻違反公職人員選舉罷免法罪嫌重大，並有勾串滅證之虞，而向法院聲請羈押禁見，經法院裁准羈押禁見。

上開兩案，截至目前為止，總計選民繳回賄款已將近9萬元，屏東地檢署提醒，買票賄選嚴重破壞選舉之公平競爭，影響我國民主政治健全發展，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉（檢舉專線：0800-024099按4），該署執法無假期，必將秉持「有聞必查、有據必辦」態度，從嚴速辦，為乾淨選舉而努力。

18日再查獲屏東縣竹田鄉村長及鄉民代表候選人現金賄選案件，檢察官假日不停歇，仍持續追查，歷時3日分別發動3波搜索及約詢，將案情釐清。