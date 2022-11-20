選前最後衝刺！徐慈檉變身「中指通」合體動漫　萬人按讚揭真相

▲民眾黨桃園市議員候選人徐慈檉的競選看板，被路邊民眾捕抓到「剛剛好的角度」，下同。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院、徐慈檉）

記者張寧倢、葉睿涵／綜合報導

即將在11月26日登場的2022九合一選舉已進入倒數階段，各地候選人也加緊腳步進行最後衝刺，但桃園有幾名候選人卻因在宣傳時發生了不少趣事，吸引了民眾的目光，成為這場選舉的另類風景。

桃園市議員候選人徐慈檉代表民眾黨投入大溪、復興區競選，不過19日卻被臉書社團「路上觀察學院」的網友發現，他在選區刊登的競選看板從特定角度看上去，剛好會被路燈擋住臉孔，看起來就像摔角選手常戴的面罩，還有部分網友開玩笑說，有點像90多萬追蹤的不露臉YouTuber「中指通」，後面的吉祥物則是JOJO系列動漫裡的「替身」，有趣畫面吸引逾1.1萬人按讚。

對此，徐慈檉發文表示，「謝謝路上觀察學院，幫忙慈檉打開知名度！但原圖是沒有面罩的，剛好有路燈的加持之下成功引起大家的注意。」另外，徐慈檉也針對看板上的黃色吉祥物給出解答，「好多人都問後面的是什麼，我來解答，虎爺是我的信仰也是此次競選的吉祥守護，一起守護大溪復興區！」

▲國民黨桃園中壢區市議員候選人謝克洋到夜市拜票撲空，沒想到有店家說他「一個人好可憐」，還送他一包蝦餅。（圖／翻攝自Facebook／謝克洋）

台南市議員謝龍介的姪子謝克洋本屆投入競爭激烈的桃園中壢區市議員選戰。謝克洋15日晚間到夜市街訪拜票時，剛好碰上攤商自強活動而撲空，但民眾似乎沒認出他是候選人，還「看他可憐」送他一包蝦餅。讓他發文笑說，「店家說看我一個人在這邊發文宣很可憐，送我一包蝦餅，是該哭還是笑？」還PO出意外獲得的蝦餅照。

▲許家睿親自構思催票圖卡，但畫工卻被自家粉專小編嘲笑「需要被搶救」。（翻攝自Facebook／許家睿 Hsu Chia-Jui）

桃園八德區市議員候選人許家睿，最近也正如火如荼地為選舉宣傳，還親自動手畫了一張示意圖，要求競選團隊協助他產出催票圖卡。不過，可能是因為許家睿的畫技並不特出，導致他在描繪草稿時，只用了十分簡單的線條來展現想法，過於簡略的畫風讓自家的粉專小編也看不下去。

許家睿的小編19日在粉專公開了他的畫作，忍不住打趣道，「草稿長這樣，笑死！誰來搶救一下！！」、「搶救許家睿的繪畫技術！！」，甚至還許下承諾，「破500讚直接輸出做圖卡」。照片在網上曝光後，吸引了不少網友前來圍觀，還開玩笑表示，「笑容有87像，給+1」、「繪畫能力已經加護病房」、「請交給專業的」。