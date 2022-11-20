慣犯連偷2機車　躲出庭讓父「連死2次」！塗改痕跡太潦草被抓包

▲張男一天內連偷2機車，為了逃避司法制裁，竄改亡父的死亡證明書，遭眼尖檢方抓包。（示意圖／記者黃翊婷攝）



記者黃資真／台南報導

台南一名張姓男子擁多次竊盜前科，假釋出獄後仍不悔改，1天內偷竊2台車遭逮，但檢方傳喚張男到庭時，他卻擅自更改父親的死亡證明書，以辦喪禮為由請求改期審理。但塗改字跡太明顯，檢方一眼識破，最後除了竊盜罪還多加一條偽造文書罪，遭台南地院判刑10月，得易科罰金。

判決指出，張男過去曾因竊盜入獄，獲得假釋後又再犯，2021年12月底先在停車場內隨機挑選一台機車，騎往大學停車場後棄置。11分鐘後，張男於該處再度挑選另台機車，一路騎回高雄的家後丟棄。

台南地檢署今年7月份傳喚張男到庭說明，但張男卻竄改父親死亡證明書上的日期，用立可帶塗改成3月死亡、7月收到證明書，再傳真給南檢請求擇日再審，但塗改手法太過粗糙，檢方一看不對勁，立刻向開立證明的醫院查證，揪出張男犯行，最終除了依竊盜罪起訴外，還多加一條偽造文書罪。

檢方主張，張男過去因竊盜入獄並於2020年執行完畢，構成累犯，請求加重其刑，但法官認為，張男此次竊車用來代步，動機與之前不同，且變造文書部分與竊盜罪無關，檢方亦無提出證據證明張男之特別惡性及對刑罰反應力薄弱，不予以加重其刑，台南地院依2個竊盜罪各處4、5月，變造文書罪處3月，合併執行10月，得易科罰金。