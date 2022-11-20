砲校聯外道路延伸關廟北新街、新仁橋改建完工　黃偉哲謝土

▲台南市長黃偉哲特別出席謝土儀式，期待新仁橋改善後串聯砲校與社區的交工網絡，達到市府、軍方與地方交通三贏的效益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府與國防部合作，市府代辦永康「砲校遷建與開發案」，達到永康「創意設計園區」開發與陸軍砲校教訓合一雙贏目標，市府更進一步闢建「關廟區砲校10公尺聯外道路延伸到北新街暨新仁橋改建工程」。

市長黃偉哲十分重視工程品質，在施工期間及完工後，多次前往視察，並在20日特別出席謝土儀式。期待新仁橋改善後串聯砲校與社區的交工網絡，達到市府、軍方與地方交通三贏的效益。

黃偉哲表示，該項工程總共是1億3900萬元，感謝立法委員王定宇在砲校遷建期間協助市府爭取更多經費，讓對外聯絡道路能夠順利完成，透過今天的點香謝土典禮，感謝神明護佑在地居民的平安。

工務局表示，歷時一年多施工期，關廟新仁橋終於改建完成，除可改善原來的新仁橋，因橋梁長度不足所造成的水患問題，並將砲校東南側的十公尺道路，往南再延伸至關廟區北新街，也讓當地交通網絡更安全、生活上更便利，受天災影響的機率也會大大降低。

工務局指出，108年已完成開闢砲校10公尺聯外道路至國道三號路段，但國道三號以南仍為4公尺道路，且在這條道路上的新仁橋橋梁長度不足，雨季時附近居民飽受淹水之苦；為解決此問題並將砲校生活圈能與社區居民有所結合，市府再往南闢建「關廟區砲校10公尺聯外道路延伸暨新仁橋改建工程」，工程於2021年6月1日開工，2022年9月完工。

「關廟區砲校10米聯外道路延伸暨新仁橋改建工程」包含新埔二街拓寬及新仁橋改建，橋梁採用鋼箱梁形式結構，橋長為112公尺，路廊總長約370公尺，寬度10公尺，總經費約1億3900萬元，其中經濟部水利署第六河川局補助5600萬元，市府自籌8300萬元。