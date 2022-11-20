台南做工行善團助弱修屋　獲勞動部長肯定嘉許

▲台南市做工行善團迄今已完成195戶，受到各界認同與支持，並多次獲得勞動部許銘春部長肯定嘉許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為實踐市長黃偉哲建立「希望家園」的施政目標，台南市勞工局推動「有情有疼心ㄟ厝」弱勢家庭房屋修繕計畫，由做工行善團進行房屋修繕服務、二手家具整修及運送等服務，並連結相關資源，協助弱勢改善居家環境。

台南市做工行善團迄今已完成195戶，受到各界認同與支持，2021年勞動部許銘春部長也親臨修繕現場為志工們加油打氣，2022年8月12日又前往木工工會，11月18日前往電氣及泥水工會肯定及鼓勵修繕志工，志工們也非常開心的拿出平時修繕戴的工安帽請許部長簽名，志工們表示有部長的簽名加持，做工更有勁。

20日修繕的鹽水區洪姓夫妻的住處多處破損嚴重，屋瓦需要修補，天花板及牆壁木板腐爛脫落，窗戶的木框腐爛，老舊的電線、電燈要更新，斑駁的牆壁也需要重新上漆美化。為了讓案家有一個舒適平安的家，11月7日台南市泥水業職業工會、台南市鋁製品製造裝配職業工會、台南市金屬建築及零組件製造工會已分別完成屋內天花板、牆壁腐爛木板拆除清運與屋瓦補修施工、木質窗戶腐爛更換與鋁窗安裝及白鐵水槽安裝施工。

20日台南市電氣業職業工會進行電線配置並完成屋內燈具安裝，同時台南市木工業職業工會進行天花板輕鋼架、牆壁、天花板美化板、房門安裝施工，並從官田區隆田陸橋的二手家具倉庫搬運床組等家具送給案家，工會志工假日接力不停歇，就是期盼早日交給洪姓夫妻一家有一個溫暖的住所。當地張碩晉里長也帶來餐點慰勞志工。

另居住於將軍區鯤溟與東區大同路的案家，家中舊式房屋已破損不堪，室內擁擠潮溼，居住環境克難。11月14日做工行善團隊已前往會勘評估，後續將進行相關作業，以儘早改善案家生活居住品質。

勞工局王鑫基局長表示，志工們長期犧牲假期發揮所長、不計辛勞的為弱勢朋友修繕房屋，才能順利完成每一戶的修繕工作，感謝志工們無私奉獻，溫暖照亮這座城市的每一個角落，尤其團隊中還有家庭成員總動員做愛心，像今日木工工會兄弟檔(吳幸暾、吳幸穎)，電氣工會家庭志工(陳文加、蔡桂芳、陳盟吉)一同行善傳愛。看見這股暖流能從志工個人延伸到整個家庭令人動容，希望這樣暖心的繕舉，能帶動更多人願意貢獻自身力量為社會多做一些事，未來市府勞工局將本持初衷持續打造溫暖的「希望家園」，並結合更多民間資源與公私協力的力量，讓愛與溫暖持續散播。