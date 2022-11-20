黃金周日姚正玉回台南白河檨仔林　偕高齡表舅向鄉親懇託

▲台南第一選區市議員候選人姚正玉（右4）由表舅吳再居（右3）、吳再傳（左4）、舅舅吳涼正（右2）及多位表弟陪同在白河大林里等以宣傳車掃街。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

投票前黃金周日，台南市第一選區市議員候選人姚正玉，20日回到母親故鄉白河大林里，由表舅吳再居、吳再傳、舅舅吳涼正及多位表弟陪同拜票，鄉親們不吝鼓勵回應，期待「白河檨仔林查某仔」當選議員、造福鄉親。

台南市議員選舉將在26日進行投票，即使選戰倒數，姚正玉還是再度撥空回到大林里，向鄉親報告最新選情，也做最後懇託。同行拜票的包括一輩子都在家鄉生活的再居表舅、年輕時移居嘉義的再傳表舅，住高雄的舅舅吳涼正也特地前來，表弟吳志仁、吳洺瑋、吳英財也來助陣，對於家人的支持相挺，姚正玉非常感動及感謝。再傳、再居表舅表示，鄉親需要更多的重視及照顧，希望大家栽培自家人「阿玉」，乎阿玉仔來為大家服務。

姚正玉表示，雖未在白河生長，但故鄉情緣牽引她回到白河參選，意義自是不同，日前發表的白河查某仔回鄉參選記錄片感動不少人，「白河女兒阿玉」也讓許多鄉親印象深刻；媽媽在大林里的家族，最興盛時有兩百多人共同生活，如今只剩再居表舅一人獨居，這段時間在基層拜訪，更強烈感受到地方的沒落及高齡化的滄桑，她有使命感要為地方服務、也承諾若能當選一定為民服務、回饋故鄉。